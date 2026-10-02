Jeremías Escobar, la promesa paranaense de pádel que busca llegar a segunda categoría

Jeremías Escobar tiene 14 años y atraviesa una etapa de crecimiento en el pádel. El joven paranaense comenzó a competir hace pocos años y actualmente disputa torneos nacionales, ocupa el puesto 35 entre 102 jugadores de su ranking y se encuentra en tercera categoría. Su próximo objetivo es alcanzar la segunda.

El vínculo con el deporte comenzó mucho antes de que pensara en competir. Su mamá jugaba al pádel y Jeremías la acompañaba a torneos y turnos. "Arranqué por mi mamá, ella jugaba antes. La iba acompañando a torneos y me gustó mucho el deporte", contó en diálogo con Elonce Deportivo.

A los seis años tuvo sus primeros contactos con la paleta. Sin embargo, recién unos años después comenzó a entrenar formalmente. "Hace unos tres años me gustó ir a clases, entrenar y empecé con la categoría octava", recordó.

Del fútbol al pádel

Durante su infancia también jugó al fútbol y llegó a formar parte de Patronato. La superposición de entrenamientos y competencias lo llevó a tomar una decisión entre ambas disciplinas. "Hace unos dos años y medio empecé a entrenar y a enfocarme más en el pádel. También estaba con el fútbol y tuve que tomar una decisión bastante importante", explicó.

Finalmente eligió el pádel porque encontró allí una actividad que le permitía competir, elegir torneos y compañeros y, al mismo tiempo, continuar disfrutando del deporte. "Me decidí por un deporte y me fui al pádel, ya que estaba muy interesado en el deporte", señaló.

Actualmente combina sus estudios con una rutina que incluye tres sesiones semanales de gimnasio y entre dos y tres entrenamientos de pádel. Las sesiones de cancha duran alrededor de una hora, mientras que el trabajo físico se extiende durante una hora y cuarto o una hora y veinte.

Torneos nacionales y crecimiento en el ranking

Uno de los aspectos centrales de su desarrollo es la participación en competencias organizadas por Asociación de Pádel Argentino (APA). Jeremías explicó que disputa un torneo cada mes y que la temporada permite acumular puntos durante el año. Los mejores jugadores tienen luego la posibilidad de participar en una competencia internacional.

"El APA es nacional. Voy todos los meses, juego un torneo y se juega durante todo el año", explicó. Según detalló, la competencia se desarrolla por parejas y uno de los desafíos es encontrar un compañero con quien exista un buen entendimiento dentro de la cancha.

Jeremías juega habitualmente en el revés y procura encontrar compañeros que puedan complementarse con su estilo. "Uno que no conocés, que viene de otra provincia, es difícil", explicó sobre la dificultad de formar una pareja para competir.

El crecimiento también se refleja en su posición dentro del ranking. Desde que comenzó a sumar puntos en 2025, pasó de ubicaciones cercanas al puesto 80 o 90 hasta llegar actualmente al puesto 35 entre 102 jugadores. "Este año quiero llegar al puesto 25, pero más que nada quiero llegar, si se puede, a la segunda categoría", afirmó.

Entrenamiento, estrategia y referentes

El joven trabaja junto a su entrenador Esteban, con quien entrena desde hace aproximadamente un año y medio. También destacó el aporte de Rolly Alurnos, su anterior profesor, quien actualmente se encuentra en México vinculado al pádel.

Además, Jeremías reconoce especialmente la influencia de su tía Cata Tenorio, jugadora que lo ayudó a incorporar conceptos técnicos y tácticos. "Ella me ayudó mucho a formarme bien en el pádel. Me dio varios tips para ayudarme qué hacer, qué no hacer o entrenar", sostuvo.

Entre los aspectos que busca mejorar aparece la lectura del juego. Para Escobar, no alcanza solamente con ejecutar buenos golpes, sino que también es necesario interpretar los movimientos del rival y tomar mejores decisiones durante los puntos. "Ahora es pensar en los juegos del rival o mis juegos, en los movimientos y en la estrategia de juego", explicó.

Su estilo se caracteriza por la agresividad. Como una de sus principales virtudes mencionó la volea de drive y el smash, golpes que busca utilizar para tomar la iniciativa cerca de la red. También señaló a Javi Leal como uno de los jugadores a los que observa como referencia. "Me gustaría copiarle el remate que tiene y la agresividad", manifestó.

El objetivo de llegar a segunda

Jeremías ya compite en torneos provinciales y nacionales y también participa en certámenes libres cuando no tiene compromisos oficiales. En esos encuentros comparte cancha con jugadores de distintas edades y continúa sumando experiencia.

Durante el año también tuvo la posibilidad de competir en Concordia, donde se encontró con un nivel que lo sorprendió. "Fui a jugar este año, fui hace poco y tiene muy buen nivel. No había ido nunca y me sorprendió bastante", contó. En ese torneo quedó eliminado en cuartos de final.

Entre los jugadores de su edad que reconoce como referentes aparece Mariano Carrasco, quien también participa en APA y comenzó a jugar al pádel desde muy chico. Jeremías entiende que esa diferencia de experiencia representa una ventaja, pero continúa trabajando para acercarse a ese nivel.

Su sueño es llegar al profesionalismo y continuar avanzando de categoría. Mientras tanto, busca sostener el equilibrio entre el entrenamiento y la escuela, donde actualmente cursa cuarto año. "Primero quiero llegar a sexto año y después seguir una carrera aparte del deporte", explicó. Entre las posibilidades que analiza aparece el profesorado de Educación Física.