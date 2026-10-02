Condenaron a tres hombres por comercialización de drogas en el departamento Colón

Tres hombres fueron condenados este viernes en Colón por hechos vinculados con la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Villa Elisa. Las penas fueron dictadas mediante acuerdos de juicio abreviado y van de cuatro a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La sentencia fue dictada en el salón de audiencias del Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del juez Jesús Penayo Amaya, en el marco de dos causas tramitadas por la Unidad Fiscal de Colón, representada por el fiscal Alejandro Perroud.

Los hermanos Alberto Luis Orcellet, de 38 años, y Emanuel Roberto Orcellet, de 40, fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva. En tanto, Maximiliano Bes Grantón, de 41 años, recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva.

Todos fueron declarados autores del delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor.

Investigaciones por venta de cocaína en Villa Elisa

La investigación que involucró a los hermanos Orcellet comenzó en abril de 2025, luego de información aportada por personal de la Prefectura Naval Argentina, Prefectura Colón, sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada sobre bulevar Schroeder, en Villa Elisa.

A partir de esos datos se desarrollaron tareas de vigilancia y se realizaron registros fílmicos y fotográficos. El trabajo fue complementado posteriormente por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón.

En paralelo, se desarrolló otra pesquisa sobre Maximiliano Bes Grantón. Según la investigación, el hombre comercializaba cocaína entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 desde un inmueble ubicado sobre avenida Libertad.

Las dos investigaciones presentaron puntos de conexión y vínculos entre los sospechosos, por lo que las actuaciones fueron acumuladas en un mismo legajo.

Los allanamientos y el secuestro de cocaína

El 7 de marzo de 2026 se realizaron allanamientos simultáneos en los domicilios investigados.

En la vivienda vinculada con los hermanos Orcellet se secuestraron 48 gramos de cocaína, además de balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el inmueble relacionado con Bes Grantón, los procedimientos permitieron incautar otros 26,3 gramos de cocaína, junto con balanzas digitales y teléfonos celulares.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Colón y contó con la intervención de Prefectura Naval Argentina y la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón.

Los condenados fueron trasladados a unidades penales

Tras reconocer su responsabilidad penal en los hechos investigados, se ratificaron las condenas y se dispuso el traslado de los tres hombres a distintas unidades del Servicio Penitenciario Provincial.

Emanuel Orcellet fue trasladado a la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, mientras que Alberto Orcellet fue derivado a la Unidad Penal N° 8 de Federal.

Por su parte, Maximiliano Bes Grantón quedó alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión efectiva.