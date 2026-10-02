Salud acompañó la inauguración de un consultorio odontológico en Libertador San Martín

Este jueves quedó formalmente inaugurado el primer consultorio odontológico del centro de salud municipal Dr. Haroldo Janetzko que funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Libertador San Martín. Allí, el titular de la cartera sanitaria entrerriana Daniel Blanzaco destacó que el espacio va a permitir ampliar las prestaciones del CIC y brindará un entorno para llevar adelante nuevas acciones conjuntas entre Provincia, Municipio y la carrera de Odontología de la Universidad Adventista del Plata.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Durante la actividad, Blanzaco expresó: "La salud es una sola y requiere de una mirada integral, que trascienda las distintas dependencias y niveles de gestión que conforman el sistema sanitario. En este sentido, la articulación entre la Provincia, los municipios, las instituciones educativas y las organizaciones de la comunidad constituye una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y ampliar el acceso a las prestaciones".

Y concluyó: "El compromiso compartido es seguir construyendo una red de salud cercana, accesible y con capacidad de dar respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad, colocando a las personas y su bienestar en el centro de las políticas sanitarias".

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Por su parte, el subsecretario de Salud de Libertador San Martín, Haroldo Cecotto, afirmó: "Tenemos un centro de salud pequeño, pero con una capacidad de respuesta muy importante para la comunidad. Sostenemos una atención amplia, articulamos con distintas instituciones y garantizamos la cobertura de emergencias y traslados durante las 24 horas, los 365 días del año. Este nuevo servicio de odontología es una muestra de que, aun con recursos limitados, cuando hay decisión y trabajo conjunto se pueden ampliar las prestaciones y dar respuestas concretas a las necesidades de la población".

En este marco, Cecotto resaltó el trabajo que se lleva adelante a partir de los lineamientos promovidos por el Ministerio de Salud, entre ellos la adhesión al programa Sumar Más y la utilización del sistema informático Sader. La incorporación de estas herramientas permite fortalecer la gestión, ordenar los procesos de atención y contar con un mejor registro y seguimiento de las prestaciones.

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Posteriormente, las autoridades visitaron el centro de atención primaria de la salud de Puiggari, de dependencia provincial. Allí recorrieron las modernas instalaciones del establecimiento.

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El director de la institución, Néstor Iván Zawadzki, señaló: "Fue la primera visita del ministro a nuestro centro de salud, así que pudimos contarle cómo trabajamos y plantearle diferentes proyectos e inquietudes. Por ejemplo, atendemos muchas consultas pediátricas de pacientes que cuentan con cobertura social, tendríamos que avanzar con alguna estrategia de arancelamiento; sobre el trabajo en salud mental, que es otro de los fuertes de nuestro equipo y le compartimos las iniciativas de conformar una Asociación Cooperadora y de cambiar la denominación en homenaje a la primera enfermera que tuvo el establecimiento, Ana Leiss. Así que para nosotros fue un encuentro muy productivo".