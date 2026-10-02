Una falla en una línea aérea provocó un corte de energía en distintas zonas de Concordia

Una falla en una línea aérea provocó un corte de energía que afectó a distintos sectores de Concordia. El suministro comenzó a restablecerse parcialmente cerca de las 16 y quedaba una subestación por normalizar.
Una falla en una línea aérea provocó un corte de energía en distintos sectores de Concordia durante la tarde de este viernes. La interrupción del suministro eléctrico se produjo alrededor de las 15:30 y afectó a un amplio sector de la ciudad.
Según se informó, el inconveniente se originó por la rotura de una cruceta de una línea aérea, situación que provocó la salida de servicio de la celda 4 de Central 3.
El corte alcanzó una zona delimitada por las calles San Lorenzo, al norte; Urdinarrain, al sur; 25 de Mayo, al este; y Humberto Primo, al oeste.
Comenzó la restitución del servicio
Los trabajos para restablecer el suministro eléctrico comenzaron poco después de detectarse la falla. Cerca de las 16, el servicio empezó a normalizarse de manera parcial en los sectores afectados.
Al momento de emitirse el comunicado, permanecía pendiente completar la restitución de una subestación ubicada en la intersección de Güemes y Chile.
De acuerdo con la información brindada, las tareas de reparación en ese punto se encontraban en su etapa final.