Básquet femenino: Emilia Serfaty brilló con la Selección Argentina y fue clave para ganar en Iguazú

Emilia Serfaty atraviesa un momento especial en su carrera deportiva. La jugadora de Estudiantes de Paraná integró por primera vez la Selección Argentina U15 y fue protagonista de la consagración en la Copa Comercial El Dorado, disputada en Puerto Iguazú.

El torneo significó su debut con la camiseta argentina y terminó de la mejor manera. El seleccionado disputó siete partidos durante una semana de concentración y preparación, y Emilia tuvo un papel destacado en el encuentro decisivo.

"Fue una experiencia muy linda. Es un sueño desde que arranqué básquet y me trajo muchas amigas, muchas cosas que mejorar y por aprender también", contó en diálogo con Elonce Deportivo.

El tiro decisivo para consagrarse campeona

El momento más importante llegó en la final. Serfaty, que habitualmente juega como pivote y no se caracteriza por lanzar triples, encontró una oportunidad en los segundos finales y decidió tomar el tiro.

"Soy pivote, entonces no soy de tirar triples, pero era la última jugada, quedaban pocos segundos y vi la posibilidad que tenía para tirar y lo hice", explicó.

La pelota entró y Argentina quedó en ventaja en un cierre que todavía tuvo algunos segundos por jugar. El equipo debió defender la última posesión antes de poder celebrar el título.

"Me sentí muy feliz, me emocioné un montón, festejamos mucho y esperamos en los últimos segundos a que no meta gol el otro equipo", relató sobre el instante en que se concretó la consagración.

El torneo tenía además una particularidad: Argentina presentó una selección U15 para una competencia destinada a jugadoras U17. Esa diferencia de edad y contextura física significó otro desafío para el equipo.

"Los equipos eran muy duros y todas eran de muy buen nivel, pero nosotras, uniéndonos y entendiéndonos en la cancha, pudimos ganar el partido", destacó.

Su primera experiencia con la camiseta argentina

La convocatoria representó mucho más que un torneo. Para Emilia, vestir la camiseta de la Selección Argentina era un sueño que tenía desde que comenzó a jugar al básquet.

"Es un orgullo, una emoción. Hace mucho me vengo esforzando un montón, voy siempre a práctica y creo que mi esfuerzo trajo sus resultados. Estoy muy feliz de poder conseguir esto", afirmó.

Durante la competencia tuvo que adaptarse progresivamente al equipo. No participó del primer partido, pero permaneció alentando desde el banco y tuvo su oportunidad desde el segundo encuentro.

La integración con sus compañeras y el acompañamiento del cuerpo técnico fueron fundamentales para su evolución a lo largo del certamen. "Pedían mucha defensa, sobre todo en el último partido. También pedían muchos pases y, si teníamos la oportunidad de un contraataque, hacerlo", explicó.

El próximo objetivo: seguir en la Selección

La Copa Comercial El Dorado fue también parte de un proceso de observación de jugadoras de cara a futuras competencias. El próximo gran objetivo es la AmeriCup U16 del año próximo.

"Es mi primera experiencia representando a Argentina y estoy muy feliz. A pesar de que sea un torneo amistoso, van a seguir viendo jugadoras y se podrá seguir evaluando para la preselección", señaló.

Emilia contó que está prevista una concentración a principios de noviembre en el CeNARD, aunque todavía no está definido quiénes serán convocadas. Más adelante continuará el proceso que determinará el plantel para el torneo continental.

El cuerpo técnico también le marcó aspectos concretos para seguir trabajando. Entre ellos aparecen cuestiones vinculadas con su condición atlética, la técnica de carrera y distintos ejercicios para evaluar porcentajes de tiro y bandejas.

La propia jugadora también identificó un aspecto de su juego que busca corregir: controlar el ritmo ofensivo y tener mayor paciencia para leer las acciones.

"No tengo que apurarme tanto en el ataque y esperar más a ver qué está pasando en la jugada, porque soy de jugar rápido y querer hacer el gol rápido. Por ahí hay que frenar un poco el juego y ver la jugada", explicó.

Estudiantes y otro desafío después del título

El regreso a Paraná encontró a Emilia nuevamente junto a sus compañeras de Estudiantes. Apenas volvió, se reincorporó al equipo y participó de un partido frente al propio conjunto con el que había compartido la experiencia de la Liga Federal Formativa.

"Estaban muy felices de poder verme. Ayer volví al club y jugamos un partido contra Estudiantes. Todas me extrañaban mucho", contó.

El equipo paranaense también venía de disputar el Final Four de la Liga Federal Formativa, instancia en la que terminó en el cuarto lugar. Para Serfaty, llegar hasta esa definición representó otro logro importante después de una temporada de trabajo.

"Si bien quedamos cuartas, estoy muy feliz por todo el esfuerzo que venimos haciendo todo el año, todas comprometiéndonos para ir a entrenar. Llegar a estar en esa instancia me parece un montón", sostuvo.

Ahora, su objetivo es continuar disfrutando del básquet y seguir creciendo tanto en Estudiantes como en el proceso de Selección Argentina. "Seguir disfrutando del deporte porque creo que es la clave para esto. Que fluya y veamos el siguiente año", afirmó.

Una experiencia que también dejó aprendizajes

Además de la competencia, la concentración en Puerto Iguazú le permitió compartir una semana con otras jugadoras, construir amistades y conocer uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La experiencia dejó en Emilia un recuerdo que excede el resultado deportivo. "Para mí representar Argentina es muchísimo, sino también por representar a mi familia, a mi club, más allá de también estar representando a mi país. Estoy muy feliz de poder estar haciéndolo y me llevo muy lindos recuerdos de este torneo", expresó.