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El Municipio intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Se llevan adelante trabajos de bacheo sobre la Avenida José Hernández, entre Rondeau y Avenida Almafuerte y en Acceso Norte. Las tareas buscan mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos y egresos de la ciudad.

2 de Octubre de 2026
Las tareas comenzaron  este viernes
Las tareas comenzaron  este viernes Foto: Municipio de Paraná

Se llevan adelante trabajos de bacheo sobre la Avenida José Hernández, entre Rondeau y Avenida Almafuerte y en Acceso Norte. Las tareas buscan mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos y egresos de la ciudad.

Se realizan con recursos municipales y contemplan la intervención de unos 30 puntos de bacheo, con la utilización de más de 35 toneladas de asfalto caliente. Los trabajos se desarrollan en distintos sectores de la Circunvalación, tanto en el tramo provincial como en el nacional.

 

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld explicó que “las obras fueron dispuestas a partir de un relevamiento realizado semanas atrás por la intendenta Rosario Romero, quien recorrió la zona y señaló la necesidad de intervenir preventivamente ante el deterioro de la calzada y el intenso tránsito vehicular que registra el corredor”.

 

Las tareas comenzaron este viernes e incluyen un trabajo previo de fresado en los sectores intervenidos. Para agilizar las obras, las cuadrillas trabajan simultáneamente en distintos puntos: a la altura de la Escuela de Policía, en la zona de Don Bosco y Circunvalación y sobre el Acceso Norte en su intersección con Maya.

 

Las tareas principales finalizaron pasado el mediodía donde se habilitaron los distintos tramos de manera progresiva. Durante el operativo, personal de Tránsito trabajó en conjunto con las cuadrillas para ordenar la circulación vehicular y realizar los desvíos necesarios.

Temas:

Municipalidad de Paraná Corredor vial
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