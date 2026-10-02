Con un doblete de Flores y otro de Di Lollo, Boca se impuso 3-0 a Unión en La Bombonera

En el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura, Boca derrotó 3-0 a Unión de Santa Fe con un doblete de Leonel Flores y otro tanto de Lautaro Di Lollo.
Boca logró una cómoda victoria por 3-0 sobre Unión de Santa Fe en La Bombonera en la noche del viernes, en el marco de una nueva fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
Lautaro Di Lollo abrió el marcador en la primera mitad y Leonel Flores, que entró en el complemento, cerró el partido con un doblete en los últimos 14 minutos del partido.
Con este resultado, el Xeneize escala a la tercera colocación de su zona y quedó a uno de Independiente Rivadavia en la tabla anual.
Seguí las incidencias del partido
91 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LEONEL FLORES!
El juvenil enganchó para su derecha y estampó el 3-0.
¡¡QUÉ MOMENTO EL TUYO, LEONEL!! ¡¡FLORES ENGANCHÓ Y DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN PARA SU DOBLETE Y EL 3-0 DE BOCA SOBRE UNIÓN!! Es cosa seria...
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90 MINUTOS: ¡MANSILLA EVITÓ EL GOL DE VALENCIA!
El arquero de Unión tuvo una excelente atapada en un mano a mano frente al ecuatoriano.
84 minutos: salió Leandro Paredes
El volante central dejó la cancha para permitir el ingreso de Williams Alarcón. Instantes antes, Ángel Romero había reemplazado a Santiago Ascacíbar.
79 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Leonel Flores amplió la ventaja para Boca en el cierre del complemento con un gran remate.
¡¡DE LA SCALONETA A LA BOCA SIN ESCALAS!! ¡LEONEL FLORES APARECIÓ SOLO EN EL SEGUNDO PALO Y DEFINIÓ PARA EL 2-0 DE BOCA VS. UNIÓN! Primer gol en La Bombonera para él... 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/0C7WRTVVCA— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
73 minutos: Di Lollo volvió a ganar de arriba
El zaguero central capitalizó una pelota detenida con un testazo cruzado que terminó en el techo del arco.
70 minutos: tramo muy calmo en Brandsen 805
El partido está dividido entre la calma de Boca Juniors y la incapacidad de Unión para llevar peligro a un seguro Leandro Brey en las pocas intervenciones en las que lo llamaron.
60 minutos: triple modificación en Boca Juniors
Leonel Flores, Carlos Palacios y Enner Valencia reemplazaron a Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel.
54 minutos: le faltó potencia al cabezazo del Ruso
Santiago Ascacíbar intentó capitalizar un centro cerrado de Sebastián Villa, pero la pelota fue rechazada por Mansilla.
52 minutos: nuevo acercamiento del Xeneize
Alan Velasco realizó un remate cruzado que salió a centímetros del palo izquierdo de Mansilla.
51 minutos: Villa volvió a buscar la individual
El colombiano reiteró su enganche de izquierda al centro previo a realizar un derechazo desviado.
48 minutos: Ascacíbar estuvo muy cerca de ampliar la diferencia
Pase de rabona de Alan Velasco, desborde de Sebastián Villa y un centro atrás que encontró al ex Estudiantes de La Plata, aunque su intento fue al cuerpo del arquero Matías Mansilla.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Unión: Lucas Menossi por Joaquín Mosqueira.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 minutos: el dueño de casa maneja el partido sin inconvenientes
Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena controlan las acciones ante un rival sin potencia en los últimos metros para pisar el área de Brey.
33 minutos: primer intento de Sebastián Villa
El colombiano enganchó desde la banda izquierda hacia el medio antes de finalizar el ataque con un derechazo que se marchó cerca del arco de Mansilla.
31 minutos: Santiago Ascacíbar también se animó a buscar el arco
El mediocampista volvió a pisar el área, una constante en cada partido del ciclo de Arruabarrena, pero su tiro pegó en la parte externa de la red.
28 minutos: Merentiel buscó el segundo gol sin éxito
El delantero ensayó un disparo desde afuera del área, que se perdió a metros del palo derecho de Matías Mansilla.
22 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras un gran centro al punto penal desde un tiro libre, Lautaro Di Lollo apareció para estampar el 1-0.
¡¡EL HOMBRE DEL MOMENTO MARCÓ EL PRIMERO DEL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y FIRMÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIÓN EN LA BOMBONERA. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/sUlagt5bCp— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
16 minutos: Leandro Paredes, amonestado
La figura del Xeneize fue castigada con la tarjeta amarilla después de una infracción en mitad de cancha a Mauro Luna Diale.
12 minutos: tímida respuesta de Unión
Mauro Luna Diale, futbolista surgido en las Inferiores de Boca Juniors, sacudió un derechazo desviado en el último cuarto de la cancha.
8 minutos: Merentiel no alcanzó a peinar la pelota en el área
La Bestia se pasó a un centro a media altura de Sebastián Villa y no pudo darle destino de arco a ese balón.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.