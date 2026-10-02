La Lista Verde ganó las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio

REDACCIÓN ELONCE
Daniel Ruberto se impuso por 1.240 votos contra 418 de la Lista Naranja y renovó su mandato por cuatro años. En diálogo con Elonce, afirmó que afrontará la gestión “con muchísima responsabilidad” en un contexto difícil para los trabajadores.
La Lista Verde se impuso en las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio y Daniel Ruberto continuará al frente de la organización por un nuevo período de cuatro años, que comenzará en noviembre. La nómina ganadora obtuvo 1.240 votos, frente a los 418 que consiguió la Lista Naranja.
Tras conocerse el resultado, Ruberto destacó la diferencia obtenida y calificó la victoria como “un triunfo contundente”. En diálogo con Elonce, sostuvo que la renovación del mandato representa una responsabilidad importante, especialmente por el escenario económico y laboral que atraviesan los trabajadores.
“Con este período voy a cumplir 40 años. Ahora tengo 39 y es un desafío, pero lo tomo con muchísima responsabilidad. Es un tiempo difícil para los trabajadores, para las organizaciones que los trabajadores han construido y para los derechos que han conquistado”, expresó.
Ruberto planteó los desafíos de la nueva gestión
El dirigente gremial señaló que uno de los ejes de su próximo mandato será la defensa de los derechos laborales y cuestionó aspectos de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, anticipó que buscará enfrentar lo que considera efectos negativos de la legislación laboral y del contexto económico.
“Este mandato me pone en posición de pelear como hay que pelear en estos momentos contra los aspectos negativos de la ley de Modernización Laboral, con los aspectos negativos de las políticas de gobierno, contra el congelamiento del salario, lo cual ha matado el mercado interno y ha afectado no solo a los trabajadores, sino a la pequeña industria o al comercio local”, afirmó.
Ruberto también remarcó que el resultado electoral le brinda respaldo para afrontar esta etapa. “Vamos a afrontar con el respaldo que nos da esta elección y con toda la responsabilidad, como lo hemos hecho a través de los 39 años que estoy al frente del sindicato”, manifestó.
“La Lista Verde simboliza la esperanza”
Al referirse al significado de la agrupación que encabeza, Ruberto vinculó la identidad de la Lista Verde con la historia del sindicato y las luchas gremiales por la conquista de derechos. “La Lista Verde simboliza la esperanza y que, pasado el proceso militar, comenzó a regir los destinos de este sindicato. Veníamos de una lucha por conquistar derechos y ahora los estamos ratificando en un tiempo difícil”, expresó.
El dirigente agradeció el acompañamiento de los afiliados que participaron de los comicios y respaldaron la continuidad de su conducción. Además, se comprometió a responder a la confianza depositada en la comisión directiva.
“Gracias a todos los compañeros y compañeras que nos votaron. Mi comisión directiva y yo vamos a hacer honor a los votos que han depositado como responsabilidad para nosotros”, concluyó.