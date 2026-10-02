Milei cerró la Argentina Week en París con música, el Himno y un mensaje a inversores

El presidente Javier Milei cerró este viernes la Argentina Week París con un acto realizado en uno de los salones de la Torre Eiffel, donde combinó una presentación musical con un breve discurso dirigido a empresarios, inversores y representantes que participaron de las jornadas.

El encuentro marcó el final de las actividades desarrolladas por la delegación argentina en Francia, que tuvieron como uno de sus principales objetivos promover oportunidades de negocios e inversiones y fortalecer los vínculos con empresarios franceses. Durante la jornada, Milei también mantuvo reuniones con ejecutivos de compañías internacionales, entre ellos los CEOs de DayOne Data Centers y Glencore.

La ceremonia de cierre contó con la participación de la soprano mendocina Verónica Cangemi. Luego de su presentación, el Presidente entonó el Himno Nacional Argentino y tomó la palabra para agradecer a los organizadores, a los asistentes y a las autoridades francesas por la recepción a la delegación argentina.

“Fueron unas jornadas espectaculares en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, expresó Milei durante su intervención.

El mensaje de Milei a los inversores

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una nueva etapa y convocó a los participantes a formar parte del proceso.

“Creemos finalmente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, afirmó.

Milei también manifestó su intención de repetir la iniciativa en París y llevarla a otros escenarios internacionales, con el objetivo de promover inversiones y vincular el talento y las oportunidades de negocios argentinos con distintos mercados.

“Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos”, sostuvo.

Según explicó, la iniciativa apunta a “atraer inversiones, potenciar el talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”.

El cierre terminó con una de las consignas habituales del Presidente: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”.

Milei también habló del riesgo país y la economía

El cierre de Argentina Week se produjo después de otra actividad de Milei en París, donde recibió una distinción del Foro Económico de París y expuso sobre la marcha del programa económico.

En esa presentación, el Presidente sostuvo que el riesgo país estaba condicionado por acontecimientos internacionales y afirmó que, según su proyección, el indicador volvería a bajar una vez superadas esas situaciones. También vinculó una eventual reelección con una caída del riesgo país y planteó que un segundo mandato permitiría acelerar el crecimiento.

Además, ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal y destacó las políticas de desregulación y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos difundidos por Presidencia, durante Argentina Week también mantuvo encuentros con empresarios de sectores como energía, minería y tecnología.

La Argentina Week había comenzado el jueves con una agenda destinada a presentar oportunidades de inversión y negocios de la Argentina ante empresarios, inversores y dirigentes políticos europeos.