Colón coordinó con Uruguay el cruce fronterizo por la visita del Papa León XIV a Paysandú

La Municipalidad de Colón avanzó con autoridades de Argentina y Uruguay en la planificación del operativo fronterizo ante la llegada del Papa León XIV a Paysandú. El objetivo es facilitar el traslado de miles de visitantes que llegarán desde distintos puntos de la región para participar de la misa prevista para el sábado 7 de noviembre.

A través de la Secretaría de Turismo y Cultura, el municipio participó de una reunión virtual junto a representantes turísticos y consulares de ambos países. Del encuentro participaron el secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher; Paula Morán, del Ministerio de Turismo de Uruguay; el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres; la cónsul argentina en Paysandú, María Florencia Viyella; y la cónsul de distrito de Uruguay en Colón, María Pierina Núñez Machado.

Según la agenda oficial, León XIV arribará a Paysandú durante la mañana del 7 de noviembre y celebrará una misa a las 10 en el Parque París Londres. Ante la expectativa por una importante concurrencia de público, las autoridades uruguayas trabajan para ampliar la capacidad de alojamiento disponible en Paysandú con establecimientos de Colón.

El Puente Internacional Artigas, eje de la planificación

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue el funcionamiento del Puente Internacional Artigas, uno de los principales pasos fronterizos para quienes viajen desde Argentina hacia Paysandú.

Entre las medidas solicitadas se encuentra el refuerzo del personal destinado a los controles migratorios durante la jornada del evento. El pedido ya fue presentado y todavía resta la confirmación de los organismos competentes.

Además, se analiza la posibilidad de implementar sistemas de precarga digital de datos, similares a los utilizados en determinados trámites y declaraciones juradas. La medida permitiría agilizar el paso por la frontera y reducir los tiempos de espera, sin modificar los controles de seguridad.

Recomiendan cruzar con anticipación

La planificación contempla distintos escenarios en función de las medidas que finalmente puedan implementarse. En caso de que no se concreten todas las acciones previstas, las autoridades evalúan recomendar a los visitantes alojados en Colón que realicen el cruce hacia Uruguay con suficiente anticipación, incluso durante la madrugada del sábado.

También se prevé brindar información sobre los servicios disponibles en Paysandú para quienes arriben durante las primeras horas de la jornada.

Desde el municipio señalaron que mantendrán una comunicación prudente respecto de las condiciones definitivas del cruce hasta contar con las confirmaciones oficiales de las autoridades fronterizas.

La coordinación entre Colón y Paysandú forma parte de una agenda de cooperación turística que ambos destinos vienen desarrollando desde hace meses, con acciones de promoción conjunta y articulación de circuitos binacionales.

A comienzos de septiembre, el intendente de Colón, José Luis Walser, había mantenido un encuentro con el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, para avanzar en aspectos vinculados con la logística y la organización ante la visita del Papa León XIV.