Bajo la tormenta, miles de fieles iniciaron la tradicional peregrinación a Luján

La 52° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján se realiza este sábado 3 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una convocatoria que pone el acento en la unidad y la fraternidad. La tradicional caminata, que une el barrio porteño de Liniers con la Basílica de Luján, reúne cada año a cientos de miles de fieles y, en esta oportunidad, está atravesada por la expectativa que genera la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

La caravana encabezada por la Imagen Cabecera partirá a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, para recorrer los 60 kilómetros que la separan de la Basílica. Sin embargo, otros peregrinos comenzarán el trayecto desde distintos puntos, de manera individual o grupal, para llegar al santuario mariano.

El lema de este año convoca a la unidad y la fraternidad, valores que también forman parte del mensaje previsto para la visita papal, cuyo cierre será el 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Luján.

La expectativa por la visita de León XIV

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, señaló que la llegada del Papa impulsó a numerosos fieles a participar de esta edición de la peregrinación.

“Este año la presencia del Santo Padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, expresó.

Al referirse al escenario que encontrará León XIV durante su estadía en el país, García Cuerva sostuvo que verá a “un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos”. También planteó que los argentinos reclaman “basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Bajo la tormenta, miles de fieles peregrinan a Luján.-

La visita del Pontífice también remite a la devoción que Jorge Bergoglio, antes de ser elegido Papa, profesaba por la Virgen de Luján. La relación espiritual entre el santuario y el nombre elegido por León XIV tiene, además, un antecedente histórico: la Virgen fue coronada oficialmente en Roma el 8 de mayo de 1887 por el papa León XIII, y ese mismo día, 138 años después, Robert Prevost fue elegido como sucesor de Francisco.

Una peregrinación con más de medio siglo de historia

Aunque existen antecedentes de caminatas religiosas hacia Luján, la primera Peregrinación Juvenil organizada formalmente se realizó en 1975, por iniciativa de la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires. La columna partió desde Liniers y, con la incorporación de caminantes a lo largo del recorrido, congregó a unas 30.000 personas.

La historia de esta expresión de fe se remonta también a una marcha realizada el 29 de octubre de 1893, cuando 400 fieles convocados por el Círculo Católico de Obreros caminaron hacia el santuario.

Bajo la tormenta, miles de fieles peregrinan a Luján.-

Con el paso de los años, la peregrinación fue creciendo y sumó un amplio operativo logístico y de asistencia para acompañar a los participantes durante el trayecto. En la actualidad, convoca a cientos de miles de personas que se acercan a la Basílica para expresar su devoción.

La imagen de la Virgen de Luján, de unos 38 centímetros de altura y elaborada en terracota, ocupa un lugar central en esta tradición religiosa. Está representada con un vestido celeste y blanco, una corona y una media luna, y es venerada por millones de fieles en el país.

La historia de la Virgen que, según la tradición, se quedó en Luján

La tradición católica cuenta que, a principios de mayo de 1630, una imagen de la Virgen María era trasladada desde Brasil hacia Santiago del Estero. Durante el viaje, la caravana se detuvo en una estancia a la vera del río Luján y, al intentar continuar, los bueyes no lograron mover la carreta.

De acuerdo con el relato religioso, Manuel, un joven que formaba parte de la caravana, sugirió descargar uno de los cajones que transportaban las imágenes. Como la carreta permaneció inmóvil, propuso intercambiar las cajas. Al retirar una de ellas y dejar la otra, los bueyes pudieron avanzar.

Imagen de la Virgen de Luján.-

Cuando abrieron el cajón que había quedado en el lugar, encontraron la imagen de la Inmaculada Concepción. Los presentes interpretaron el episodio como una señal de que la Virgen debía permanecer allí, dando origen a la devoción que con el tiempo se convirtió en uno de los principales fenómenos religiosos de la Argentina.

La imagen fue venerada en el lugar y, con el correr de los siglos, el santuario de Luján se consolidó como un punto de encuentro para peregrinos de distintos lugares.

La Virgen de Luján y su vínculo con la Guerra de Malvinas

La imagen también estuvo presente durante la Guerra de Malvinas. Según el relato histórico, fue llevada a las trincheras donde se encontraban los soldados argentinos y, antes de la rendición, el capellán Vicente Torres intentó resguardarla en la iglesia Santa María de Puerto Argentino. Sin embargo, la imagen desapareció.

Décadas después, excombatientes argentinos supieron que se encontraba en una iglesia de Aldershot, en Inglaterra. Con la mediación del papa Francisco, se acordó su restitución a la Argentina a cambio de otra imagen de la Virgen de Luján.

La imagen original regresó al país el 4 de noviembre de 2019 y fue recibida en el aeropuerto de Ezeiza por excombatientes, en un encuentro cargado de emoción.

Como cada año, la peregrinación vuelve a reunir a fieles que caminan hacia la Basílica, en una manifestación de fe que atraviesa generaciones. La oración que acompaña esta tradición expresa el pedido de los peregrinos por la unidad y la esperanza: “Ilumina nuestra patria con el sol de justicia, con la luz de una mañana nueva, que es la luz de Jesús. Enciende el fuego nuevo del amor entre hermanos”. (con información de Infobae y TN)