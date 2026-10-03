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Rige alerta amarilla por tormentas para una parte de Entre Ríos: cuándo mejorarán las condiciones

Las tormentas marcarán el inicio de un fin de semana que estará condicionado por las precipitaciones en la región, pero se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la noche de este sábado.

3 de Octubre de 2026
Rige alerta amarilla por tormentas para una parte de Entre Ríos
Rige alerta amarilla por tormentas para una parte de Entre Ríos Foto: SMN

Las tormentas marcarán el inicio de un fin de semana que estará condicionado por las precipitaciones en la región, pero se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la noche de este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este sábado la alerta amarilla por tormentas para solo el centro norte de la provincia de Entre Ríos; el aviso abarca a los departamentos Diamante, Paraná, Tala, Villaguay, Concordia, Federal, San Salvador, Federación, Feliciano y La Paz.

 

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas”, indica el reporte del SMN. Y estima “valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

 

La alerta amarilla por tormentas también abarca al centro norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero, norte de Chaco, este de Salta y el sudoeste de Corrientes.

 

En tanto, varias provincias del noreste argentino estarán alcanzadas por alerta naranja por tormentas. El aviso rige para toda Misiones, el centro-este de Formosa, el centro-sur de Chaco y Corrientes, excepto el sector sudoeste de esa provincia.

 

El pronóstico del tiempo para Paraná

 

El cielo en Paraná se encuentra nublado con tormenta débil y, para la mañana, se prevén tormentas fuertes con altas probabilidades de precipitaciones; chaparrones hacia la tarde y mejorando hacia la noche con cielo mayormente nublado. La jornada tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 22.

 

El domingo se perfila como la jornada gris con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20°C con vientos leves del sudeste. Para el lunes, en tanto, se anuncia un aumento de la mínima hacia los 15°C y la máxima prevista se mantendrá en el orden de los 23°C.

Temas:

alerta amarilla tormentas pronóstico de fin de semana
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