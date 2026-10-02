Subastan obras de Van Gogh de la colección de la familia Blaquier por casi US$500 millones

Dos obras de Vincent van Gogh y Paul Cézanne, que durante décadas formaron parte de la colección privada de la argentina Nelly Arrieta de Blaquier y su esposo, Carlos Pedro Blaquier, serán subastadas en Nueva York. Las pinturas forman parte de un conjunto de piezas que Sotheby's valuó en casi US$500 millones.

La subasta está prevista para el 18 de noviembre y es impulsada por los hijos del matrimonio Blaquier-Arrieta. Las obras permanecieron durante alrededor de medio siglo fuera de exhibiciones públicas, por lo que su aparición en el mercado internacional generó especial expectativa entre especialistas y coleccionistas.

Entre las piezas principales se encuentran “Châtaigniers en fleurs” (Castaños en flor), de Van Gogh, con una estimación de US$180 millones, y “Arlequin”, de Cézanne, cuyo valor estimado alcanza los US$120 millones.

Entre las obras está “Châtaigniers en fleurs” (Castaños en flor)

Las obras de Van Gogh y Cézanne que salen a la venta

La pintura de Van Gogh fue realizada en 1890 y representa un paisaje de castaños en flor. Desde Sotheby's destacaron la energía y vitalidad que transmite la obra, realizada poco después de la salida del artista del asilo psiquiátrico en Saint-Rémy.

Por su parte, “Arlequin”, de Cézanne, representa al hijo del artista vestido como un personaje de la tradición de los payasos. La obra pertenece a una serie de cuatro pinturas con esta temática, mientras que las otras tres se encuentran actualmente en importantes instituciones museísticas.

Ambas pinturas no habían sido exhibidas públicamente durante aproximadamente 50 años.

Helena Newman, directora del área de arte impresionista y moderno de Sotheby's, comparó la colección con un “mini-Musée d’Orsay”, en referencia al museo de París que reúne importantes obras impresionistas y posimpresionistas.

“En mis más de 30 años en Sotheby’s, nunca he tenido el privilegio de gestionar una colección con un contenido y un nivel como este”, afirmó Newman.

Una colección argentina que permaneció fuera del circuito público

Las obras pertenecieron durante décadas a Nelly Arrieta de Blaquier y a su esposo, el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier. La pareja reunió una importante colección de arte internacional, que permaneció en gran medida alejada de exposiciones y del mercado.

El experto en arte y exsubastador de Sotheby's Philip Hook describió el conjunto como “material de leyenda” debido al poco conocimiento público que existía sobre las piezas que lo integraban.

La colección incluye además obras de otros grandes referentes del impresionismo y el posimpresionismo. Entre ellas aparecen paisajes urbanos de Claude Monet y Camille Pissarro, una escena de carreras de caballos de Edgar Degas y una pintura de navegación de Pierre-Auguste Renoir.

Estas piezas también están valuadas en decenas de millones de dólares y serán parte del conjunto que llegará al mercado internacional.

La subasta de noviembre permitirá conocer finalmente cuánto están dispuestos a pagar los grandes coleccionistas internacionales por algunas de las obras que durante décadas permanecieron en una colección privada argentina.