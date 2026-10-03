Franco Colapinto largará 21° por una penalización y buscará remontar en la Fórmula 1

El piloto argentino recibió una penalización de 15 puestos y partirá desde el puesto 21. Tras una clasificación condicionada por la estrategia de neumáticos y cambios en el auto, confía en el ritmo de carrera de Alpine para avanzar. Max Verstappen consiguió la pole position.
Franco Colapinto largará desde el puesto 21 en el Gran Premio de Fórmula 1 de este domingo, tras recibir una penalización de 15 posiciones en la grilla. El argentino no registró una vuelta en la Q2 y priorizó ayudar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, a avanzar en la clasificación. Ahora, apuesta al ritmo de carrera y a la estrategia de neumáticos para intentar recuperar lugares.
La clasificación tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien consiguió la pole position con un tiempo de 1m35s130 en su último intento de la Q3. Lewis Hamilton finalizó segundo, con 1m35s428, mientras que Isack Hadjar había marcado el tercer mejor registro, aunque una penalización lo relegó al octavo puesto de salida.
Kimi Antonelli quedó cuarto en la clasificación y, tras las sanciones aplicadas, partirá desde la tercera posición. Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri completaron los primeros puestos de la grilla, según el orden informado.
¡Y UN DÍA, VOLVIÓ SÚPER MAX! Verstappen dio el golpe sobre la mesa en la Qualy en Malasia y largará desde la pole position en la carrera. ¡Lewis Hamilton arrancará desde el segundo lugar!
📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3trkefuz1A— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
La penalización que condicionó a Colapinto
El piloto argentino arrastra una sanción de cinco posiciones por el accidente que protagonizó con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú. A esa penalización se sumaron otros 10 puestos por la colocación de un quinto motor de combustión interna Mercedes, lo que elevó el castigo a 15 lugares.
Por ese motivo, Colapinto no salió a pista en la Q2 y terminó relegado al puesto 21 de la grilla. Una situación similar atravesó Arvid Lindblad, quien tampoco registró una vuelta en esa instancia y largará desde el último lugar.
El argentino había mostrado un rendimiento alentador en la tercera práctica libre, en la que se ubicó noveno. Sin embargo, las sensaciones cambiaron durante la clasificación, luego de que Alpine realizara modificaciones de último momento en el monoplaza.
"LO QUE ESPERÁBAMOS ERA GUARDAR UN PAR DE GOMAS PARA MAÑANA. INTENTAREMOS MAXIMIZAR EL RITMO DEL AUTO". Franco Colapinto habló sobre la estrategia que utilizará para la carrera.
📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TlycwgmPZz— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
La estrategia de neumáticos de Alpine
Tras la sesión, Colapinto explicó que el equipo priorizó conservar neumáticos para la carrera, con el objetivo de disponer de más alternativas estratégicas durante las 54 vueltas.
“Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera mañana”, expresó el argentino en diálogo con ESPN.
El piloto destacó que contará con distintos compuestos para afrontar la competencia. “Tengo muchas cosas para elegir, tengo blandas, duras, medias, tengo de todo”, señaló.
La variedad de neumáticos podría darle a Alpine opciones para definir las paradas en boxes y adaptarse al desarrollo de la prueba. La escudería orientó parte de la preparación al ritmo de carrera, con la expectativa de aprovechar las oportunidades para avanzar desde las últimas posiciones.
Los cambios en el auto durante la clasificación
Colapinto también se refirió a las diferencias que sintió en el monoplaza entre los entrenamientos y la clasificación. En la tercera práctica libre había terminado noveno y consideró que esa sesión fue una referencia importante de su rendimiento.
“La FP3 fue muy buena. Fue, creo, el primer momento del fin de semana que hice algo de low fuel, el único momento del fin de semana”, explicó.
Sin embargo, durante la clasificación percibió que el auto no respondió de la misma manera. El argentino vinculó esa diferencia con algunos ajustes realizados poco antes de salir a pista.
“Creo que hay que entender el porqué. Hicimos unos cambios en el último minuto por unos problemas que tuvimos”, indicó, sin brindar mayores detalles sobre los inconvenientes.
El objetivo de Alpine será recuperar las sensaciones que el monoplaza mostró en los entrenamientos y encontrar un ritmo competitivo durante la carrera.
“Creo que se puede remontar”
Pese a tener que largar desde el puesto 21, Colapinto se mostró confiado en sus posibilidades de avanzar durante la competencia. “Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como demostramos en las prácticas libres e ir para adelante”, manifestó.
El argentino también destacó las características del trazado y las oportunidades de adelantamiento que ofrecen las rectas y las zonas de frenada. “Creo que se puede remontar. Creo que es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso”, sostuvo.
La estrategia estará centrada en administrar los neumáticos, aprovechar el ritmo del auto con el tanque cargado y encontrar oportunidades para superar a sus rivales. “Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto”, concluyó el piloto.
Verstappen se quedó con la pole position
Max Verstappen encabezó la clasificación con un registro de 1m35s130 y consiguió su primera pole position de la temporada, de acuerdo con los datos proporcionados.
Lewis Hamilton quedó segundo, a casi tres décimas del neerlandés. Hadjar había finalizado tercero en la sesión, pero la penalización que recibió lo hizo retroceder en la grilla. Antonelli, por su parte, partirá desde la tercera posición.
Pierre Gasly terminó noveno y Gabriel Bortoleto décimo. Aston Martin logró llevar por primera vez a sus dos autos a la Q2: Fernando Alonso finalizó 12° y Lance Stroll, 14°, con Carlos Sainz entre ambos.
En los últimos lugares, Sergio Pérez terminó 22°, por detrás de su compañero Valtteri Bottas. Alex Albon, Oliver Bearman y Esteban Ocon tampoco consiguieron avanzar a la segunda ronda.
Horario y dónde ver la carrera
La competencia está prevista para este domingo, a 54 vueltas, desde las 4 de la mañana, hora argentina, según el cronograma informado en el texto.
La transmisión estará a cargo de Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.
Colapinto afrontará la carrera desde el puesto 21, con el desafío de recuperar posiciones y aprovechar las alternativas estratégicas que le ofrece la disponibilidad de distintos compuestos de neumáticos.