Sin Messi, Argentina enfrenta a Burkina Faso en su segundo amistoso

La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado, desde las 21, en el Estadio Monumental, en el marco de un amistoso internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará continuar con su preparación luego de la goleada 4-0 ante Bolivia, en Córdoba, y afrontará el encuentro sin Lionel Messi.

La Albiceleste volverá a jugar en el Monumental en una jornada marcada por la ausencia del capitán y la expectativa por su próxima despedida del seleccionado, prevista para el 6 de octubre, ante los hinchas argentinos.

Cómo llega la Selección Argentina

Argentina viene de conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a Bolivia, el miércoles pasado, en Córdoba. En ese encuentro, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López marcaron los goles del conjunto nacional.

Para el amistoso ante Burkina Faso, Scaloni tendrá que definir algunas posiciones, con alternativas tanto en defensa como en el mediocampo y el ataque.

La actualidad del seleccionado también está atravesada por el anuncio de Lionel Messi, quien comunicó que dejará de jugar con la camiseta argentina. El 31 de agosto, el futbolista publicó una carta manuscrita en su cuenta de Instagram, en la que confirmó una decisión que, según indicó, había tomado el 21 de julio, dos días después de la final.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”, expresó.

De todos modos, Messi ya llegó al país para disputar el último amistoso de la Fecha FIFA frente a Benín y tendrá su despedida definitiva ante los hinchas el 6 de octubre, en el Estadio Monumental. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también estarán presentes en ese encuentro, aunque no fueron convocados para estos compromisos.

El presente de Burkina Faso

Burkina Faso llega al partido luego de disputar las primeras fechas de la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027, con un balance positivo en el Grupo F.

En su debut, el conjunto africano empató 1-1 frente a Benín, próximo rival de Argentina. Posteriormente, consiguió una victoria por 1-0 como visitante ante República Centroafricana, con un gol de Aboubacar Camara.

El equipo buscará aprovechar el amistoso ante la Albiceleste para continuar con su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

La probable formación de Argentina

El posible equipo de Lionel Scaloni para enfrentar a Burkina Faso sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Burkina Faso

Por su parte, el entrenador Amir Abdou podría disponer la siguiente formación: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré.

DT: Amir Abdou.