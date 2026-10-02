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Se incendió la casa de Leandro Paredes: cómo es la lujosa vivienda

El fuego se inició en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera y fue controlado por Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. No se registraron heridos ni víctimas fatales.

2 de Octubre de 2026
Afectó parte de la vivienda.
Afectó parte de la vivienda.

El fuego se inició en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera y fue controlado por Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. No se registraron heridos ni víctimas fatales.

La casa de Leandro Paredes, futbolista de Boca y de la Selección argentina, se incendió este jueves en el country Saint Thomas Este-Oeste, ubicado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.

Según la información difundida, el fuego se habría iniciado en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera. Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas, evitando que el incendio se propagara al resto de la propiedad.

El episodio provocó daños materiales, aunque no se registraron heridos ni víctimas fatales. Por el momento, tampoco trascendió qué personas se encontraban dentro de la vivienda cuando comenzó el fuego ni se precisó el alcance de los daños.

 

Así es la casa de Leandro Paredes

 

Mientras se conocen más detalles sobre el incendio, algunas fotografías que Paredes y su esposa, Camila Galante, habían compartido previamente en redes sociales permiten conocer distintos sectores de la vivienda.

La propiedad presenta una estética moderna, con espacios amplios y una combinación de blanco, beige, gris y tonos cálidos de madera.

Uno de los ambientes que más aparece en las publicaciones de la pareja es el living. Allí se destaca un gran sillón de color claro, acompañado por almohadones y una mesa baja con tapa de mármol.

También sobresale un espejo de grandes dimensiones y una iluminación cálida. La madera tiene un papel importante en la decoración: en otra de las imágenes se observa una pared revestida con listones verticales y, frente a ella, un sillón circular de gran tamaño.

Entre los elementos decorativos se pueden observar libros, fotografías enmarcadas, velas y jarrones, distribuidos en estanterías y distintos muebles.

La vivienda también cuenta con grandes ventanales y cortinas claras, que permiten el ingreso de abundante luz natural.

 

Paredes vive allí junto a su familia

 

El futbolista vive en la propiedad junto a Camila Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro.

Sin embargo, desde el Destacamento N°2 de Esteban Echeverría no informaron quiénes se encontraban en la vivienda al momento del incendio.

 

Hasta el momento, Paredes y Galante no realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Temas:

Leandro Paredes incendio casa Leandro Paredes Leandro Paredes incendio Saint Thomas
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