Ante la alerta amarilla por tormentas que afectaba a Paraná, el coordinador de Protección Civil de la Municipalidad, Lucas García, brindó recomendaciones para prevenir accidentes y saber cómo actuar frente a las inclemencias climáticas. Entre las principales medidas, pidió evitar los desplazamientos innecesarios, circular con precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

García explicó a Elonce que la alerta se había establecido durante la noche anterior y que estaba vigente hasta el mediodía de este sábado, cuando se evaluaría una posible renovación.

“Ante estas inclemencias climáticas, si uno tiene que salir, debe tener mucho cuidado. En algunas zonas se hace mucho espejo de agua, por lo que hay que circular con precaución”, señaló.

Las lluvias pueden afectar de manera desigual a la ciudad

El funcionario explicó que las condiciones meteorológicas pueden variar entre los distintos sectores de Paraná, por lo que no necesariamente se registran las mismas precipitaciones en toda la ciudad.

“En la zona sur, que es una zona de bajada, puede ser que llueva, mientras que en la parte este, en el Acceso Norte y demás, puede ser que no”, indicó. Como ejemplo, recordó episodios anteriores en los que cayó granizo en la zona este, mientras que en el sur no se registraron esas condiciones.

García también advirtió que la acumulación de hojas y residuos puede obstruir desagües y sectores de la vía pública, incluso cuando el municipio realiza tareas cotidianas de limpieza.

En ese sentido, remarcó la importancia de tener en cuenta las condiciones de cada zona y prestar atención a la acumulación de agua durante las tormentas.

Alerta amarilla en Paraná: Defensa Civil pidió evitar salidas y circular con precaución

Qué precauciones tomar al circular

En relación con la circulación de automóviles y motocicletas, el coordinador de Protección Civil recomendó desplazarse a baja velocidad y extremar las precauciones cuando las precipitaciones sean intensas.

García mencionó que, durante el temporal, una manga de lluvia había dejado unos 10 milímetros de agua sobre la ciudad en aproximadamente media hora. En esas condiciones, explicó, la visibilidad puede reducirse considerablemente.

“Muchas veces la visibilidad es poca o nula. Entonces, más que todo, parar y, como siempre decimos, si no tienen que salir, no salgan”, aconsejó.

Además, señaló que ante cualquier situación de riesgo es importante priorizar el autocuidado y evitar exponerse innecesariamente.

La importancia de informarse por canales oficiales

García destacó que mantenerse informado es una de las principales herramientas de prevención. En ese sentido, recomendó consultar los reportes de los organismos meteorológicos oficiales y prestar atención a las alertas tempranas.

“Ante todo, informarse, capacitarse y verlo en los medios que son oficiales”, expresó. También sostuvo que el autocuidado y la capacitación contribuyen a que los vecinos puedan actuar con mayor seguridad ante una tormenta.

El coordinador señaló que las recomendaciones deben ser acompañadas por la atención a las alertas y por conductas preventivas tanto dentro como fuera del hogar.

Cuáles son los números de emergencia en Paraná

Ante una situación que requiera asistencia, García recordó que los vecinos pueden comunicarse con el 103, pertenece Protección Civil, y con el 147, correspondiente al servicio de atención municipal.

Explicó que, durante las alertas meteorológicas, el servicio del 103 se refuerza para responder a las situaciones que puedan surgir.

De esta manera, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial, evitar salidas que no sean necesarias y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo.