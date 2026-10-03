Policías salvaron a bebé que había dejado de respirar al practicarle maniobras de RCP

Una patrulla de la comisaría primera de Concordia intervino durante la tarde-noche del domingo 27 para asistir a una bebé que había dejado de respirar. Los efectivos la trasladaron de urgencia al hospital Felipe Heras y, durante el recorrido, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La pequeña llegó a la guardia, donde comenzó a recuperarse con asistencia de oxígeno. Posteriormente, fue derivada al Sanatorio Garat, donde quedó internada en el área de Pediatría.

El abuelo de la bebé relató a Concordia Policiales que la pequeña había sido atendida días antes por un cuadro de bronquiolitis y se encontraba medicada. Sin embargo, su estado de salud empeoró el domingo.

“Mi hija le estaba haciendo nebulizaciones, y en eso sale corriendo a buscarme a mí, a decirme que la beba no respiraba. Entonces la alzo y llamamos a mi hijo, que era el que podía manejar. Nos subimos al auto así como estábamos. Fue un caso desesperante, la bebé estaba toda morada, ya no respiraba casi, no respiraba nada, todo el cuerpito flojito”, contó.

Mientras intentaban trasladarla, apareció una patrulla policial en la que se encontraban el suboficial mayor Cristian Pelizzari, el sargento primero José Buzzatto, el cabo primero Jonathan Segovia y el cabo Franco Rodríguez.

“Según nos contaron después, los policías andaban haciendo citaciones por el barrio justo en ese horario. La verdad, no sé cómo aparecieron ni por qué”, explicó el abuelo.

Los policías le practicaron RCP durante el traslado

De acuerdo con el relato familiar, los efectivos fueron alertados por vecinos sobre la emergencia y se acercaron de inmediato. Al advertir la gravedad de la situación, trasladaron a la bebé en el móvil policial hasta el hospital Felipe Heras.

“Entra un oficial y me la saca de las manos, y la suben enseguida a la patrulla policial. Se la llevan y nosotros los seguimos atrás. Van directo al hospital Felipe Heras. En ese momento, los oficiales le van haciendo RCP”, recordó.

Una vez en el centro de salud, la pequeña recibió asistencia de oxígeno y comenzó a recuperarse. Luego fue trasladada al Sanatorio Garat, donde quedó internada en Pediatría.

Policías hicieron RCP a una bebé en Concordia (imagen ilustrativa)

El agradecimiento a los policías y al personal de salud

El abuelo destacó la intervención de los efectivos policiales y el trabajo del personal médico que atendió a la niña en ambos establecimientos de salud.

“Yo digo que Dios puso a esos oficiales ahí, en el camino, en el momento justo, y le salvaron la vida a mi nieta. Eternamente agradecido de por vida voy a estar. No solo yo, sino toda mi familia”, expresó.

También agradeció la rapidez y el profesionalismo de médicos y enfermeros del hospital Felipe Heras y del área de Pediatría del sanatorio.

Finalmente, mencionó especialmente a los efectivos que participaron de la asistencia: el suboficial mayor Cristian Pelizzari, el sargento primero José Buzzatto, el cabo primero Jonathan Segovia y el cabo Franco Rodríguez.