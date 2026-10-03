El Niño: el INTA recomendó preparar los acopios para evitar daños por lluvias

Ante la perspectiva de períodos más húmedos asociados al fenómeno de El Niño, especialistas del INTA Balcarce recomendaron preparar con anticipación los patios de acopio para evitar anegamientos, roturas de bolsas y demoras en la extracción de granos.

Leandro Cardoso, especialista en poscosecha del INTA Balcarce, señaló que la planificación debía comenzar antes de embolsar. “Cada bolsa tiene que quedar en condiciones de ser inspeccionada, reparada o retirada incluso después de varios días de lluvia”, explicó a Bichos de Campo.

Preparar el terreno

Uno de los primeros pasos consistió en reconocer cómo circulaba el agua por el lote y comprobar que las pendientes, cunetas y salidas permitieran evacuarla.

También se recomendó corregir depresiones, recuperar la firmeza de las zonas de tránsito y retirar piedras, rastrojos u otros elementos que pudieran perforar el plástico, sin remover innecesariamente la capa superficial del suelo.

Desde el INTA advirtieron que una alta ocupación del playón podía aumentar la capacidad de almacenamiento, pero también bloquear el drenaje y dificultar el acceso a una bolsa que presentara problemas.

En ese sentido, Cardoso recomendó “dejar al menos un metro libre entre bolsas contiguas y también entre sus extremos”. Según explicó, esa distancia facilitaba la inspección, favorecía el secado del suelo después de las lluvias y reducía el riesgo de que la maquinaria dañara una bolsa cercana durante la extracción.

Controlar los cierres y reforzar el monitoreo

Otro de los puntos considerados sensibles fueron los cierres de las bolsas, que debían permanecer visibles y accesibles.

Si bien el nudo podía representar una alternativa rápida, no constituía una barrera segura frente a un anegamiento prolongado. “El termosellado o las cintas específicas pueden mejorar la hermeticidad si se aplican correctamente y se controla el resultado”, explicó Cardoso.

El monitoreo debía reforzarse especialmente cuando ingresaran trigo, cebada o colza con humedad elevada. En esos casos, si no existía suficiente capacidad de secado, el INTA aconsejó prever los tiempos de espera y priorizar las partidas de mayor riesgo.