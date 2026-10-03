IAPV licitará un complejo habitacional con 24 viviendas, locales y cocheras en Paraná

El IAPV licitará la construcción del complejo habitacional San Agustín, que tendrá 24 viviendas, siete locales comerciales u oficinas y 27 unidades complementarias para cocheras. La obra tendrá un presupuesto superior a $2.997 millones y un plazo de 24 meses.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la construcción del complejo habitacional San Agustín, que contemplará 24 viviendas, siete locales comerciales u oficinas y 27 unidades complementarias destinadas a cocheras.
La obra se ejecutará con financiamiento del programa provincial Ahora Tu Hogar y tendrá un presupuesto oficial superior a 2.997 millones de pesos. El plazo previsto para la ejecución será de 24 meses corridos.
La apertura de las ofertas económicas se realizará el 1 de diciembre, a las 10:30, en la sede del IAPV.
La información fue brindada por el titular del organismo, Manuel Schönhals, luego de recorrer el sector donde se desarrollará el emprendimiento junto al vocal Eduardo López Segura y el director de Obras del IAPV, Martín Arredondo.
Cómo será el complejo habitacional
El proyecto denominado San Agustín contemplará la construcción de dos tiras edilicias desarrolladas en planta baja y dos niveles superiores.
El complejo contará con unidades habitacionales de uno y dos dormitorios, viviendas adaptadas para situaciones especiales, locales comerciales, espacios comunes y cocheras.
En total, se construirán 24 viviendas. De ese número, seis tendrán un dormitorio y 16 contarán con dos dormitorios.
Dentro del grupo de viviendas de dos dormitorios, dos unidades estarán destinadas a situaciones especiales y dispondrán de los accesorios y elementos adaptados necesarios para responder a sus requerimientos específicos.
El emprendimiento también incorporará siete locales comerciales u oficinas y 27 unidades complementarias destinadas a cocheras.
Un modelo diferente de desarrollo habitacional
El proyecto incorporará un esquema de densificación y aprovechamiento del suelo urbano diferente al utilizado tradicionalmente en los conjuntos habitacionales conformados por viviendas individuales en planta baja.
Según la información difundida por el IAPV, este tipo de construcción había representado históricamente una parte significativa de la producción habitacional del organismo.
El complejo San Agustín planteó, en cambio, un desarrollo edilicio en altura, con dos niveles superiores sobre la planta baja y la incorporación de viviendas, espacios comunes, locales y cocheras dentro del mismo emprendimiento.
El terreno pertenece al IAPV
Uno de los aspectos señalados por el organismo fue que el terreno donde se desarrollará el complejo habitacional es propiedad del IAPV.
La disponibilidad del inmueble permite proyectar el emprendimiento sobre patrimonio inmobiliario del organismo destinado a la política habitacional.
De esta manera, el proyecto se incorporó a las obras previstas mediante el programa provincial Ahora Tu Hogar, con financiamiento de la Provincia de Entre Ríos.
Cuándo se conocerán las ofertas
La licitación contemplará la presentación de las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar los trabajos.
La apertura de las ofertas económicas quedó prevista para el 1 de diciembre a las 10:30, en la sede del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.
El proyecto tendrá un presupuesto oficial superior a $2.997 millones y un plazo de ejecución establecido en 24 meses corridos.