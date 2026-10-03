Cesó la alerta amarilla por tormentas prevista para este sábado para la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo alerta naranja a sectores de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, con pronósticos de 50 a 90 mm, granizo y ráfagas de más de 100 km/h.

Según especialistas, la humedad que dejaron las lluvias se va a notar durante el amanecer del domingo. Según publicó Meteored, bancos de niebla densa cubrirán zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo en rutas y áreas rurales, hasta media mañana. Mientras que en Córdoba, La Pampa y San Luis, el domingo aún mantiene el riesgo de lluvias y tormentas.

Para la capital entrerriana se prevé presencia de neblina para la madrugada y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada con viento del sudeste rotando al este y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23°C.

Cesó la alerta amarilla por tormentas para la provincia de Entre Ríos (fuente SMN)

El centro de Argentina comenzará la semana laboral con temperaturas templadas por la tarde, con máximas de entre 20 y 23 °C el lunes y valores parecidos el martes, sin lluvias a la vista. Las mañanas serán moderadamente frescas, con 8 a 12°C.

Para el lunes en Paraná, en tanto, se anuncia un aumento de la mínima hacia los 15°C y la máxima prevista se mantendrá en el orden de los 23°C.

Mientras que para el martes se prevé cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 13 y 24°C y vientos leves del noreste. Y hacia el miércoles, en tanto, se pronostica cielo mayormente nublado con una mínima estimada en 15°C y una máxima de 23.