Cesó la alerta amarilla por tormentas para la provincia de Entre Ríos

Según especialistas, la humedad que dejaron las lluvias se va a notar durante el amanecer del domingo y los bancos de niebla densa cubrirán zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Cesó la alerta amarilla por tormentas prevista para este sábado para la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo alerta naranja a sectores de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, con pronósticos de 50 a 90 mm, granizo y ráfagas de más de 100 km/h.
Según especialistas, la humedad que dejaron las lluvias se va a notar durante el amanecer del domingo. Según publicó Meteored, bancos de niebla densa cubrirán zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo en rutas y áreas rurales, hasta media mañana. Mientras que en Córdoba, La Pampa y San Luis, el domingo aún mantiene el riesgo de lluvias y tormentas.
Para la capital entrerriana se prevé presencia de neblina para la madrugada y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada con viento del sudeste rotando al este y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23°C.
El centro de Argentina comenzará la semana laboral con temperaturas templadas por la tarde, con máximas de entre 20 y 23 °C el lunes y valores parecidos el martes, sin lluvias a la vista. Las mañanas serán moderadamente frescas, con 8 a 12°C.
Para el lunes en Paraná, en tanto, se anuncia un aumento de la mínima hacia los 15°C y la máxima prevista se mantendrá en el orden de los 23°C.
Mientras que para el martes se prevé cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 13 y 24°C y vientos leves del noreste. Y hacia el miércoles, en tanto, se pronostica cielo mayormente nublado con una mínima estimada en 15°C y una máxima de 23.