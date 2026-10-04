Murió un hombre tras despistar con su auto en la Ruta 14

Un hombre de 31 años murió luego de protagonizar un despiste con su automóvil en la Ruta Nacional 14, en cercanías de San Vicente, Misiones. El accidente ocurrió durante la noche del sábado y la víctima falleció horas después mientras permanecía internada.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 970 de la Ruta 14, cuando el Volkswagen Vento GLI en el que circulaba el hombre salió de la calzada por causas que todavía son investigadas.

El despiste ocurrió en la noche del sábado

El vehículo era conducido por un hombre de apellido Weber, de 31 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 32 años.

Por motivos que aún no fueron determinados, el conductor perdió el control del automóvil y terminó despistando. El impacto provocó importantes daños en el vehículo y ambos ocupantes resultaron heridos.

Tras el accidente, los dos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Murió horas después del accidente

A pesar de la asistencia recibida, desde el centro de salud confirmaron horas más tarde el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro.

La mujer que viajaba como acompañante permanece bajo observación médica.

En tanto, la Fiscalía de turno interviene en el caso y lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el despiste en la Ruta 14 y determinar las circunstancias que provocaron el accidente fatal.