Manejaba con alcohol en sangre y terminó impactando contra una columna en Concordia

Un hombre de 37 años que conducía con alcohol en sangre chocó contra una columna de luz durante la madrugada de este domingo en Concordia. El conductor no sufrió lesiones, aunque la camioneta presentó daños materiales.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Castro y Ejército Argentino. Según la información proporcionada, el vehículo circulaba de sur a norte por la avenida cuando, al cruzar esa esquina, impactó de frente contra la estructura.

Personal de la Comisaría Décima acudió al lugar y solicitó la intervención de Tránsito Municipal. El control de alcoholemia realizado al conductor dio positivo y registró un valor de 1,77, de acuerdo con el parte difundido.

El conductor resultó ileso

La camioneta fue identificada en el informe como una Toyota Cross. El impacto afectó su parte delantera y, según los datos disponibles, el episodio dejó únicamente daños materiales.

El conductor resultó ileso pese a la colisión contra la columna. El parte no detalla la magnitud de los daños del vehículo ni informa si la estructura de iluminación también quedó afectada.

Tras el resultado del control de alcohol, el personal de Tránsito de Concordia labró un acta de retención de la camioneta. Al hombre se le entregó una copia con las condiciones en las que quedaba el rodado.

No había grúa para trasladar el vehículo

Aunque se dispuso la retención, la camioneta permaneció en el lugar del choque.

El informe explicó que Tránsito Municipal no contaba con una grúa para efectuar su traslado.

Esa circunstancia quedó expresamente asentada en la documentación entregada al conductor. La falta del medio de transporte impidió retirar el vehículo durante la intervención.