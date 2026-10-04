Festejó sus 80 años con una fiesta inspirada en Santiago del Moro: "La próxima inviten", dijo el conductor

La mujer celebró sus 80 años con la figura de Santiago del Moro

Una mujer celebró sus 80 años con una fiesta inspirada en Santiago del Moro y convirtió al conductor de Gran Hermano en el protagonista inesperado de la celebración. La particular ambientación incluyó globos amarillos, fotografías y hasta una figura de tamaño real del presentador para que los invitados pudieran sacarse fotos.

El festejo fue registrado en video y luego compartido en redes sociales. En las imágenes se pudo ver a la cumpleañera junto a sus familiares y amigos, mientras disfrutaba de una decoración especialmente preparada alrededor de su admiración por Del Moro.

Uno de los carteles que apareció durante la celebración resumió la situación con una frase que se volvió parte del video: “POV: tu abuela es fan de Santiago del Moro”.

Una figura de cartón y una decoración dedicada al conductor

Entre los elementos centrales de la fiesta se destacó una figura de cartón de Santiago del Moro a tamaño real. La réplica acompañó diferentes momentos del cumpleaños y fue utilizada por los invitados para posar en las fotografías.

La ambientación también incluyó globos amarillos distribuidos por el salón y un marco para fotografías con la inscripción “Mis 80 años”. La homenajeada, vestida de blanco, apareció sonriente durante distintos momentos de la celebración.

El video permitió observar cómo la figura del conductor estuvo presente en diferentes escenas del festejo, incluso durante los bailes y las fotografías familiares.

La reacción de Santiago del Moro

El video llegó hasta Santiago del Moro, quien decidió compartirlo en su cuenta de Instagram. El conductor reaccionó con humor al descubrir la celebración y le dejó un mensaje a la cumpleañera.

“Recién lo veo jaja. Feliz cumpleaños hermosa”, escribió Del Moro al publicar nuevamente las imágenes.

Pero el presentador también aprovechó la oportunidad para hacer una broma relacionada con su ausencia en la fiesta. “La próxima inviten que ahí estaré”, expresó, en referencia a que no había sido convocado al cumpleaños pese a que toda la celebración estaba inspirada en su figura.

La respuesta del conductor rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la publicación, que mostró la particular manera en que la cumpleañera decidió celebrar una fecha especial.

Del Moro, de vacaciones después de Gran Hermano

La reacción de Santiago del Moro se produjo mientras el conductor atraviesa un período de descanso luego de varios meses al frente de Gran Hermano: Generación Dorada.

El presentador condujo el ciclo durante siete meses y, tras el final del programa, comenzó una pausa de su actividad televisiva. Incluso compartió en sus redes sociales un cambio de imagen asociado al inicio de sus vacaciones.

“Rapado a full, se vienen vacaciones”, había escrito Del Moro al mostrar su nuevo look.

Según contó, sus hijas le habían pedido que se tomara un descanso después de la exigencia que significó conducir diariamente el reality durante varios meses. En ese contexto, el conductor aprovechó el tiempo libre para compartir más momentos con su familia.