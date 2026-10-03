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Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand y habló del ánimo de La Chiqui

La conductora volvió a reemplazar a su abuela en La Noche de Mirtha y brindó detalles sobre su recuperación en el Sanatorio Mater Dei. También contó cómo atraviesa estos días.

3 de Octubre de 2026
Juana Viale sigue al frente del ciclo televisivo
Juana Viale sigue al frente del ciclo televisivo

La conductora volvió a reemplazar a su abuela en La Noche de Mirtha y brindó detalles sobre su recuperación en el Sanatorio Mater Dei. También contó cómo atraviesa estos días.

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha y, durante la emisión de este sábado, habló sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras avanza con su recuperación.

 

La conductora confirmó que la histórica presentadora se encontraba en una habitación común y aseguró que evolucionaba favorablemente. “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, señaló Viale durante el programa.

 

La respuesta llegó luego de que desde la producción le consultaran por el estado de salud de Legrand. Viale también se refirió al ánimo de su abuela y respondió con una frase que provocó risas en el estudio: “Tiene sus días, como su carácter”.

El saludo de Juana a su abuela

 

Antes de comenzar con la mesa de invitados, Viale le dedicó un mensaje a Mirtha, quien seguía la emisión desde el sanatorio.

 

“Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, expresó la conductora, en referencia a los comentarios y consejos que suele recibir de su abuela después de cada emisión.

 

Consultada sobre las indicaciones que Legrand le daba mientras permanece al frente de su histórico programa, Viale respondió que se trataba de comentarios positivos. “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”, sostuvo.

Juana volvió a reemplazar a Mirtha

 

Viale lleva alrededor de un mes al frente de La Noche de Mirtha, debido a la internación de su abuela. Durante cada emisión, además de conducir el programa, se encargó de compartir con la audiencia las novedades sobre su recuperación.

 

En esta oportunidad, la actriz y conductora también mostró su habitual presentación de vestuario. Eligió un conjunto de tafetán de seda color habano, compuesto por un pantalón largo de botamangas anchas y un top con escote profundo, drapeado y espalda descubierta, diseñado por Evangelina Bomparola.

 

De esta manera, Juana combinó nuevamente la conducción del programa con una actualización sobre el estado de Mirtha, cuya evolución continúa siendo seguida por el público.

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