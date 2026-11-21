vangelina Anderson compartió imágenes de una jornada de playa y lució una microbikini celeste con rayas diagonales y argollas metálicas. La modelo completó su look con anteojos de sol de su propia colección y volvió a captar la atención en redes sociales.
Evangelina Anderson volvió a llamar la atención en redes sociales con una microbikini a rayas y detalles metálicos, una elección que anticipó algunas de las tendencias de moda para el verano 2027. La modelo compartió imágenes de una jornada de descanso frente al mar, donde mostró un traje de baño en tonos celestes y azulados.
El diseño elegido combinó un corpiño triangular de breteles finos con una bombacha de corte cavado y lazos regulables en los laterales. Las rayas diagonales y las argollas metálicas aportaron un detalle distintivo al conjunto.
Para completar su propuesta, Anderson incorporó anteojos de sol negros de formato ovalado y estilo vintage, pertenecientes a su colección cápsula desarrollada junto a WhyNot Eyewear. El modelo lleva el nombre “Eva” en el marco.
Los accesorios que completaron su look de playa
La modelo acompañó el traje de baño con una delicada cadena de dijes y una pulsera fina. Los accesorios mantuvieron una estética sencilla, mientras que los anteojos oscuros se convirtieron en uno de los elementos principales de su elección.
Las fotografías fueron tomadas junto al mar y mostraron una propuesta que combinó colores claros, estampados geométricos y aplicaciones metálicas, tres recursos presentes en las tendencias de indumentaria de playa.
La publicación se sumó a las distintas producciones de moda que Anderson compartió recientemente, en las que alternó prendas informales con diseños de alta costura.
Terciopelo y transparencias: sus anteriores apuestas de moda
Días atrás, Evangelina Anderson también había mostrado dos vestidos de gala durante una producción fotográfica realizada en escenarios urbanos.
En una de las imágenes lució un vestido negro de encaje translúcido, con silueta sirena, escote en V y una extensa cola. Completó el conjunto con anteojos oscuros y sandalias negras bajas de tiras finas.
En otra propuesta eligió un vestido largo de terciopelo bordó, también de corte sirena, con un bustier estructurado, transparencias y bordados de canutillos a tono.
El conjunto incluyó guantes largos de tul semitransparente bordado. Para completar la producción, optó por maquillaje con sombras oscuras, labios nude y un peinado recogido con raya al medio.
De esta manera, Evangelina Anderson continuó mostrando diferentes estilos en sus redes sociales, desde propuestas de playa hasta vestidos de gala, con combinaciones que destacaron por sus diseños, texturas y accesorios, publicó TN.