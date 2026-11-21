La reina Máxima de los Países Bajos sorprendió con una visita inesperada a Buenos Aires. Junto a su madre, María del Carmen Cerruti, recorrió la muestra Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta, como una visitante más y sin el protocolo habitual de sus actividades oficiales.

Ambas llegaron sin anuncio previo, compraron sus entradas en la boletería y disfrutaron del recorrido dedicado al emblemático personaje creado por el historietista argentino Quino. Tanto la reina como su madre son admiradoras de Mafalda y eligieron aprovechar su estadía en el país para conocer la propuesta.

Al finalizar la visita, Máxima expresó su entusiasmo por la experiencia y destacó el nivel internacional de la producción. También celebró que una empresa argentina hubiera desarrollado una muestra de esas características.

Cómo fue la visita de Máxima a la muestra de Mafalda

La monarca llegó al Centro Cultural Recoleta con un look informal, alejado de sus habituales compromisos institucionales. Eligió un vestido largo estampado en blanco y negro, sandalias de taco bajo y una cartera de paja.

Durante el recorrido caminó por las instalaciones, conversó con integrantes del personal y conoció los distintos espacios que recrean el universo de la historieta. Al retirarse, también pasó por la tienda temática y compró varios productos oficiales de Mafalda.

La visita llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, ya que no hubo un anuncio previo ni un operativo de seguridad visible.

Cómo es Mafalda Inmersiva

La exposición abrió sus puertas el 1° de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta ocupa 1.300 metros cuadrados y está distribuida en 14 salas temáticas. El recorrido dura aproximadamente una hora y permite ingresar a distintos escenarios reconocibles de la historieta.

Entre los espacios recreados se encuentran la habitación de Mafalda, la cocina de su casa, el cuarto de Susanita y el almacén de Don Manolo. También hay sectores dedicados a los sueños y deseos de los personajes.

La experiencia combina escenografías a escala real, proyecciones audiovisuales en 360 grados, sonido envolvente, pantallas táctiles, realidad virtual y música original.

Las animaciones fueron desarrolladas respetando los trazos y los textos originales de Quino, con el objetivo de conservar la identidad visual de la historieta.

La visita ocurrió después de su formación militar en Países Bajos

La llegada de Máxima a la Argentina se produjo pocos días después de un acontecimiento importante en su vida institucional.

El 14 de noviembre, la reina completó su formación como reservista militar en los Países Bajos y recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés.

La ceremonia se realizó en la Real Academia Militar de Breda y contó con la presencia de su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y de la princesa Amalia.

De esta manera, Máxima se convirtió en la primera reina consorte neerlandesa en completar una instrucción militar oficial para integrar la reserva de las Fuerzas Armadas de ese país.