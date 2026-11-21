Stefano Briozzo recorrió miles de kilómetros junto a dos amigos para presenciar la final de Boca ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Contó las dificultades del viaje, la multitud de hinchas argentinos y la particular promesa que hizo si el Xeneize consigue el título.
Un hincha de Boca de Gualeguaychú viajó a Colombia para acompañar al equipo en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Se trata de Stefano Briozzo, quien emprendió la aventura junto a dos amigos y llegó este sábado a Barranquilla, después de atravesar distintas ciudades y superar algunas complicaciones durante el recorrido.
El joven entrerriano viajó acompañado por Tahiel Debenedetti y Marcos Spahn, ambos oriundos de Buenos Aires. Los tres organizaron el viaje apenas Boca consiguió la clasificación a la final internacional, con la intención de estar presentes en uno de los partidos más importantes de la temporada.
En diálogo con R2820, Stefano relató las dificultades que enfrentaron antes de llegar a destino. “En Bogotá casi perdimos el vuelo por la cantidad de gente que ingresaba a Colombia. Estuvimos parando en Cartagena y recién hoy logramos llegar”, contó.
Una multitud de hinchas de Boca copó Barranquilla
La llegada de miles de simpatizantes argentinos transformó las calles de Barranquilla en una verdadera fiesta azul y oro. Durante su recorrido, Stefano y sus amigos se encontraron con numerosos hinchas que también viajaron desde distintos puntos para acompañar al equipo.
“Hay hinchas de Boca por todos lados. Es una marea de hinchas. Nosotros al banderazo no llegamos, pero sabemos que fue increíble. Fue una fiesta que muchísimos colombianos también compartieron”, expresó el entrerriano.
Sin embargo, las altas temperaturas de la ciudad colombiana también se convirtieron en un desafío para los visitantes. A pocas horas del encuentro, los tres amigos buscaron refugio en un supermercado para soportar el calor mientras aguardaban el momento de ingresar al estadio.
El calor y las horas previas a la final
“El calor es insoportable. Ahora estamos en un supermercado buscando aire porque todavía faltan seis horas para el partido. A la tardecita suele aparecer una brisa que apacigua un poco”, explicó Stefano, entre risas.
La organización del viaje había comenzado inmediatamente después de que Boca asegurara su lugar en la definición continental. La iniciativa surgió de Marcos, quien compartió con sus amigos una oportunidad para conseguir los pasajes.
“Me mandó una captura de pantalla del vuelo y lo sacamos. Después fuimos haciendo las conexiones hasta llegar hasta acá”, recordó Briozzo sobre la decisión que terminó llevándolos hasta Colombia.
La particular promesa si Boca sale campeón
A pesar de la expectativa por el encuentro ante Atlético Mineiro, los tres amigos aseguraron que no tienen grandes rituales ni supersticiones para afrontar la final. Su principal objetivo fue acompañar al equipo y disfrutar de la experiencia. “Hay que estar tranquilos y alentar”, resumieron sobre la manera en que decidieron vivir las horas previas al partido.
No obstante, Stefano reveló una promesa personal para el caso de que Boca consiga levantar el trofeo. El joven, que se reconoció como un gran aficionado a los dulces, aseguró que dejará de comer golosinas durante un tiempo si el Xeneize se consagra campeón.
De esta manera, el hincha de Gualeguaychú completó un recorrido de miles de kilómetros para presenciar la final de la Copa Sudamericana. Entre conexiones aéreas, altas temperaturas y una multitud de simpatizantes, vivió una experiencia marcada por su pasión por Boca.