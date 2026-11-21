Un hombre murió tras recibir un disparo este viernes por la noche en Colonia Roca, departamento Concordia. La Policía localizó posteriormente al presunto autor y encontró un arma dentro del vehículo en el que se trasladaba.

El hecho fue informado alrededor de las 20.30 en la zona de Santa Fe y Los Ceibos. Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

La víctima fue identificada como Ayrton Núñez. Según la información policial, presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, a la altura de la zona lumbar derecha, y falleció en el centro asistencial.

Localizaron al sospechoso después del ataque

Personal de la Comisaría Séptima inició las tareas para establecer lo ocurrido y ubicar al presunto responsable. El procedimiento estuvo a cargo del segundo jefe de esa dependencia, Guillermo Almirón.

Los efectivos encontraron al sospechoso en inmediaciones de las calles Dr. Alda y 2 de Abril, a unas dos cuadras de avenida Presidente Illia. Allí fue demorado mientras avanzaban las actuaciones por el homicidio ocurrido en Concordia.

El hombre se trasladaba en un Volkswagen Gol. Ante la posibilidad de que el arma utilizada estuviera dentro del automóvil, la Policía solicitó autorización judicial para requisarlo.

Encontraron un arma debajo del asiento del acompañante

La medida fue solicitada por el fiscal Tomás Tscherning y autorizada por la jueza de Garantías Gabriela Seró. Con esa orden, los efectivos inspeccionaron el vehículo en presencia de testigos.

Durante la requisa encontraron un arma calibre .22 debajo del asiento del acompañante. Su posible vinculación con el disparo que causó la muerte de Núñez deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

Por disposición del fiscal, el sospechoso quedó detenido. La investigación continúa para reconstruir las circunstancias del ataque registrado en el departamento Concordia y establecer su responsabilidad.