Cinco hombres fueron detenidos tras 21 allanamientos simultáneos realizados este viernes en Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos forman parte de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Las medidas se concretaron en Gualeguay, General Galarza, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y la localidad bonaerense de Boulogne. El despliegue se desarrolló entre las 6 y las 16, según informó la Policía de Entre Ríos.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de su División Gualeguay. Las órdenes fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Victoria, encabezado por Federico Ángel Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional a cargo de Nicolás Eduardo Beltzer.

Secuestraron drogas, pesos y dólares

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron casi cuatro kilos de marihuana, entre envoltorios y material vegetal. También se informó el hallazgo de más de un kilo y medio de cocaína distribuida en 26 envoltorios.

El dinero secuestrado ascendió a $40.388.200 y US$43.924. Las sumas quedaron incorporadas a las actuaciones junto con los demás elementos reunidos durante las requisas.

Además, fueron encontradas balanzas de precisión y digitales, recortes y elementos de fraccionamiento. El parte policial también menciona objetos que presentaban restos de cocaína y que serán examinados en el marco de la causa.

Armas, vehículos y dispositivos electrónicos

En los domicilios se secuestraron un revólver calibre .22, una carabina del mismo calibre y un arma de aire comprimido reformada a calibre .22. También fueron incautados cargadores y municiones de distintos calibres.

La Policía retiró tres automóviles y una motocicleta. El informe no precisó las marcas de los vehículos ni el vínculo que se investiga entre esos rodados y las maniobras bajo pesquisa.

Entre los elementos destinados al análisis figuran 51 teléfonos celulares, dos notebooks, un pendrive y un chip SIM. También se secuestraron documentación, talonarios de recibos, chequeras y anotaciones.

Cinco detenidos y 54 personas identificadas

Los cinco hombres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La información oficial no difundió sus identidades ni detalló los roles que se les atribuyen dentro de la investigación.

Durante las 21 diligencias también fueron identificadas 54 personas: 27 hombres y 27 mujeres. Según el parte, quedaron supeditadas a las actuaciones judiciales, sin que se informaran otras detenciones.

Los allanamientos contaron con personal de Drogas Peligrosas de distintas jefaturas departamentales y el apoyo de Guardias Especiales. También participaron la Compañía de Operaciones Especiales y la Guardia de Infantería Adiestrada.