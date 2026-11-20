Investigan un presunto femicidio de una mujer policía en Paraná.

Una mujer policía y un hombre fueron hallados muertos este viernes por la noche en calle Ramón Pichón Sánchez, en Paraná, en jurisdicción de Comisaría Sexta, cerca de calle Benjamín Victorica. De acuerdo con las primeras informaciones, se investigaba un presunto femicidio seguido de suicidio, ocurrido alrededor de las 20.

Según datos preliminares a los que accedió Elonce, la víctima era una mujer de aproximadamente 30 años, de apellido Fedra Pratti, que prestaba servicios como telefonista en la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

Las primeras versiones indicaron que la mujer habría manifestado su intención de separarse de su pareja. En ese contexto, el hombre presuntamente le quitó su arma reglamentaria y le disparó, provocándole la muerte. Posteriormente, el hombre, de apellido Johann Martínez, se habría quitado la vida con la misma arma.

El fiscal Dato intervino en la investigación

Tras conocerse el hecho, personal policial acudió al lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrieron ambas muertes.

El fiscal Leandro Dato se hizo presente en el lugar para intervenir en las primeras medidas judiciales y avanzar con el esclarecimiento del episodio.

Homicidio en Paraná: una mujer policía fue asesinada y su pareja se habría quitado la vida

Qué confirmó la Policía sobre las dos muertes

Claudio Martínez, subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, confirmó a Elonce que las actuaciones comenzaron durante la noche de este viernes.

“La Policía está trabajando desde las 20:30 horas aproximadamente. Es un hecho doloroso y trágico. Hay dos personas fallecidas, bastante jóvenes y que serían pareja”, expresó el funcionario policial.

Sobre las tareas que se desarrollaban en el lugar, precisó: “Está trabajando personal de la Policía Científica, bajo las directivas del doctor Leandro Dato”.

Investigan la mecánica del hecho y descartan inicialmente la intervención de terceros

Uno de los aspectos centrales de la investigación es establecer cómo se produjeron ambas muertes. Aunque las primeras versiones apuntaron a un presunto femicidio seguido de suicidio, la Policía aclaró que todavía no se había determinado oficialmente la secuencia de los acontecimientos.

“No podemos establecer la mecánica del hecho. Sí se podría decir, por los indicios que se han recabado hasta el momento, que no hay involucradas terceras personas”, manifestó Martínez.

Foto: Elonce.

El funcionario también confirmó la pertenencia de una de las víctimas a la fuerza provincial. “La chica fallecida es integrante de la Policía de Entre Ríos”, remarcó.

Encontraron un arma reglamentaria que será peritada

Durante las primeras actuaciones, los investigadores encontraron un arma reglamentaria en el lugar donde se hallaban los cuerpos. El elemento quedó sujeto a los estudios correspondientes del personal especializado de Balística, que deberá determinar sus características y su posible vinculación con las muertes.

Martínez explicó que la Policía Científica “está realizando las pericias en el lugar” y que la médica forense “va a examinar los cuerpos”.

Según indicó, ambas personas tendrían entre 25 y 35 años. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente sus identidades completas.