Un grupo solidario de vecinos de Bajada Grande recorrió las zonas inundadas para entregar donaciones a las familias que permanecen en sus viviendas, pese a las dificultades que genera la crecida del río Paraná. La iniciativa, encabezada por Gonzalo Argüello y sus familiares, incluyó la distribución de alimentos, agua y elementos de protección contra los mosquitos.

La última recorrida se realizó con una canoa prestada y permitió acercar leche chocolatada, galletitas, agua, espirales y repelente. La semana anterior habían llevado comida y ya preparan una nueva jornada para este martes.

“Hoy entregamos leche chocolatada, galletitas, agua, espiral, repelente y la semana pasada trajimos comida. El martes vamos a cocinar de vuelta. La idea es dos veces por semana”, contó Argüello.

El grupo se organizó para colaborar con los vecinos que atraviesan las consecuencias de la inundación y tienen dificultades para salir de sus casas o recibir ayuda.

La situación de las familias en Bajada Grande

Argüello señaló que el panorama en la zona se mantenía similar al de la recorrida anterior, con calles y accesos cubiertos por el agua. “Está igual que el martes pasado cuando anduvimos, pero la gente no puede salir ni entrar de las casas”, explicó.

El vecino indicó que algunas viviendas permanecen vacías, mientras que otras familias decidieron quedarse para evitar robos. “Algunos están cansados, están encerrados, algunos se van y otros dicen: ‘Yo no me voy ni porque me van a sacar todo lo que tengo’”, relató.

La entrega de donaciones se realiza en sectores de difícil acceso, donde el agua cubre calles, jardines y entradas de las viviendas. En algunos tramos, los integrantes del grupo tuvieron que avanzar caminando dentro del agua y arrastrar la embarcación para llegar a los vecinos.

Una iniciativa familiar que busca sumar ayuda

La propuesta surgió durante una reunión familiar en la casa de Gonzalo, en Bajada Grande. Después de compartir un asado, salieron a observar cómo estaba la zona y decidieron organizarse para asistir a quienes necesitaban ayuda.

“Un domingo nos juntamos en mi casa acá en Bajada, hicimos un asadito y salimos a mirar cómo estaba toda la situación y ahí decidimos ayudar a la gente”, recordó.

El grupo está integrado por Gonzalo Darío Argüello, su esposa Xiomara, su suegra Karina, su mamá Elena y Natalia. Para concretar las recorridas, consiguieron una canoa prestada y contaron con la colaboración de Hernán, quien se ofreció como piloto.

Argüello agradeció especialmente su participación, ya que el recorrido implicó atravesar sectores con obstáculos sumergidos y accesos angostos.

Cómo colaborar con las próximas entregas

La familia prevé continuar con las recorridas dos veces por semana, de acuerdo con las donaciones que logren reunir. La próxima jornada será este martes, para la que ya consiguieron alimentos para cocinar y repartir.

“Ya conseguimos donaciones para cocinar el martes que viene y después veremos si conseguimos más donaciones para el viernes”, adelantó Argüello.

Durante la entrevista también se difundió el pedido de ayuda para el hijo de Hernán, un joven de 21 años con autismo que necesita pañales. La familia solicitó colaboración para poder comprarlos.

Quienes deseen colaborar con las donaciones para las familias inundadas o con el pedido de pañales pueden comunicarse a los siguientes números:

Donaciones para las familias: 343 479-058.

Ayuda para el joven que necesita pañales: 343 621-6572.