El Gobierno de Entre Ríos reforzó la asistencia a familias afectadas por contingencias climáticas en cinco localidades de la provincia y avanzó en la coordinación de operativos preventivos ante posibles evacuaciones por la crecida del río Paraná. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, se organizaron envíos de alimentos y materiales a Concordia, Médanos, Ñancay, Villa Paranacito y San Salvador. Paralelamente, autoridades provinciales, municipales, sanitarias y de seguridad mantuvieron este jueves una reunión operativa en Victoria para evaluar los recursos disponibles frente a los escenarios asociados al fenómeno de El Niño.

Las acciones buscan atender las consecuencias de los recientes temporales y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante nuevas emergencias. En San Salvador, la asistencia se concentró especialmente en familias que sufrieron voladuras de techos por las fuertes ráfagas de viento, mientras que en otras comunidades se dispuso el envío de módulos alimentarios y artículos de primera necesidad.

En Victoria, la preocupación estuvo centrada en la evolución del río Paraná y la proximidad de sus niveles de evacuación. Durante el encuentro se analizaron los recursos humanos, los medios de transporte y las capacidades de cada organismo para intervenir si la situación hídrica requiere nuevas medidas.

Envían alimentos y materiales a cinco localidades

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que sostiene un esquema de asistencia territorial mediante el trabajo conjunto con municipios, comunas y juntas de gobierno.

La distribución de recursos comprende a Concordia, Médanos, Ñancay, Villa Paranacito y San Salvador, localidades donde se identificaron distintas necesidades relacionadas con las contingencias climáticas.

En San Salvador, el Gobierno provincial coordinó el envío de kits destinados a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las fuertes ráfagas registradas durante el último temporal.

Para las comunidades del norte y sur entrerriano, en tanto, se organizaron entregas de módulos alimentarios y elementos de primera necesidad, con el objetivo de acompañar las intervenciones que desarrollan las autoridades locales.

Desde la cartera provincial señalaron que las acciones se planifican de acuerdo con los relevamientos realizados en cada territorio, para determinar qué insumos se necesitan y cómo organizar su distribución.

Un centro de acopio en Crespo y vehículos para zonas de difícil acceso

Como parte de la preparación ante emergencias, el Ministerio de Desarrollo Humano avanzó en la compra anticipada de distintos materiales.

Entre los elementos adquiridos se encuentran módulos alimentarios, chapas, tirantes, colchones, frazadas y kits de limpieza, destinados a responder ante inundaciones, tormentas y otras contingencias.

También se incorporó un centro de acopio en Crespo, que permite descentralizar la logística y facilitar la distribución de recursos hacia diferentes puntos de Entre Ríos.

A estas herramientas se sumó un vehículo con doble tracción, preparado para circular por caminos y sectores de difícil acceso.

Las intervenciones son coordinadas por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y la Dirección de Abordaje Territorial y Emergencia, que trabajan junto con los gobiernos locales para identificar las demandas de las familias.

Victoria se prepara ante posibles evacuaciones por la crecida del Paraná

En paralelo con la asistencia territorial, el Gobierno provincial desarrolló una reunión operativa en Victoria para evaluar los escenarios que podrían presentarse ante la evolución del río Paraná.

Del encuentro participaron representantes de Defensa Civil provincial y municipal, fuerzas de seguridad federales y provinciales, autoridades sanitarias y organismos educativos, entre otras instituciones.

El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, explicó que estas reuniones forman parte de un trabajo que se desarrolla en distintas ciudades para conocer las herramientas disponibles antes de una eventual emergencia.

“Estamos realizando un relevamiento de lo que tiene que ver con las capacidades logísticas y humanas de todos los efectores de la protección civil”, señaló.

El funcionario destacó que la coordinación resulta especialmente importante cuando los niveles del río se aproximan a las referencias establecidas para posibles evacuaciones.

Defensa Civil destacó la coordinación entre los organismos

Durante la reunión, cada institución expuso sus capacidades operativas y los recursos que podría aportar en caso de que fuera necesario intervenir.

El objetivo fue fortalecer los mecanismos de comunicación y establecer cómo se organizarían las tareas de asistencia, prevención y traslado de personas.

Chanenko valoró el funcionamiento de los equipos locales y el vínculo con las dependencias provinciales. “Hemos visto que hay una muy buena preparación y una muy buena interrelación entre el nivel provincial y el nivel local”, sostuvo.

El director de Seguridad y Protección Civil de Victoria, Claudio Daide, recordó que la planificación comenzó varios meses atrás, cuando se convocó a los organismos involucrados para analizar posibles contingencias.

“Es un trabajo que arrancamos en junio, con quienes hoy nos estamos nuevamente encontrando. Nos sentamos para plantear esta posibilidad del evento adverso que pudiera tener suceso en Victoria”, indicó.

De esta manera, las autoridades buscaron dar continuidad a las acciones preventivas iniciadas antes de que el río alcanzara sus niveles actuales.

La Policía prepara recursos para colaborar en evacuaciones

El jefe de la Departamental de Policía de Victoria, Roberto Donda, también participó del encuentro y destacó la importancia de conocer los medios disponibles en cada institución.

Según explicó, la planificación permitirá organizar la participación de las fuerzas de seguridad si se producen situaciones que requieran asistencia a la población. “Estamos preparados ya con tiempo a esto, debido a que ya hubo reuniones con anterioridad. Cada área va a cumplir el rol que le toca”, sostuvo.

El funcionario señaló que la Policía estará a disposición para realizar tareas preventivas y colaborar en eventuales evacuaciones. Para ello, se contemplan los recursos humanos y logísticos de las dependencias que podrían intervenir, de acuerdo con las necesidades que se presenten.

El hospital prepara vacunas y medidas contra la leptospirosis

Otro de los ejes de la reunión estuvo relacionado con la atención sanitaria de las personas que podrían verse afectadas por las inundaciones.

El director del Hospital Fermín Salaberry de Victoria, César Santos, explicó que los equipos de salud trabajan en la identificación de situaciones de riesgo y en la preparación de recursos para una eventual emergencia.

“Venimos trabajando en conjunto anticipando a lo que está por venir”, expresó.

Entre las tareas previstas se encuentran los relevamientos de agentes sanitarios y la identificación de personas que podrían necesitar asistencia especial para trasladarse o ser relocalizadas.

La atención se concentra particularmente en pacientes electrodependientes y vecinos que, por sus condiciones de salud, podrían requerir apoyo durante una evacuación.

El hospital también trabaja en la disponibilidad de vacunas para el personal que participe en los operativos y en la preparación de medidas preventivas contra la leptospirosis, una enfermedad que puede representar un riesgo sanitario en contextos de inundación.

Prevención ante la aparición de serpientes y otros animales

Las autoridades sanitarias también contemplaron la posibilidad de que la creciente favorezca el desplazamiento de animales silvestres hacia sectores habitados.

En ese sentido, Santos explicó que el hospital prepara la disponibilidad de sueros antiofídicos, ante la eventual aparición de serpientes asociada al avance del agua y al desplazamiento de camalotes.

Asimismo, se trabaja en la identificación de personas que podrían necesitar medidas de profilaxis o atención sanitaria durante la emergencia.

La planificación incluye tanto la preparación de insumos como la coordinación con los equipos que realizan tareas territoriales.

El director del Hospital Fermín Salaberry valoró la posibilidad de intercambiar experiencias con Defensa Civil y las fuerzas de seguridad para evaluar diferentes escenarios y anticipar respuestas.