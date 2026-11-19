Creciente del Paraná: cambios en el acceso al Thompson.

La creciente del río Paraná continúa afectando la circulación y los espacios recreativos del balneario Thompson, en la capital entrerriana. Aunque la altura del río se estabilizó en 5,71 metros, según el registro actualizado de Prefectura Naval Argentina, varios sectores permanecen inundados y fue necesario modificar el recorrido vehicular.

Durante una recorrida de Elonce, se observaron cambios en el acceso al balneario debido al avance del agua sobre las calles habituales. Una de las principales modificaciones se encuentra en calle Bravard, donde se habilitó un sentido de circulación diferente para permitir el ingreso a la zona.

El trayecto habitual hacia el espigón permanece cortado por la presencia de agua. También está interrumpido el paso en inmediaciones del destacamento policial, por lo que los conductores deben utilizar una calle interna para continuar hacia el sector recreativo.

Creciente del Paraná: así están los accesos al Thompson

Cómo circular por el balneario Thompson

El nuevo recorrido permite avanzar por calle Bravard y utilizar el acceso interno que bordea el sector de parrilleros. Desde allí, los vehículos pueden continuar hacia la playa y otros espacios que permanecen accesibles.

Algunos automovilistas intentan utilizar el recorrido habitual y deben regresar al encontrarse con los cortes. Por eso, se recomendó prestar atención a la señalización municipal.

A pesar de las restricciones, continúa siendo posible llegar a las pescaderías, puestos gastronómicos y comedores de la zona. Sin embargo, el sector de parrilleros permanece cerrado y sin suministro eléctrico como medida preventiva.

La playa sigue habilitada pese al avance del agua

En cuanto al balneario, Elonce constató que solamente permanece disponible una pequeña porción de arena. El agua avanzó sobre gran parte de la playa y sectores cercanos a las instalaciones deportivas.

No obstante, la playa continúa habilitada, con boyado y presencia de guardavidas que supervisan a los bañistas. También se observaron personas realizando actividades recreativas y aprovechando la jornada calurosa.

En distintos puntos se colocaron bolsas de arena, tierra y escombros para contener el avance del agua. Aunque el nivel del Paraná permanece estable, las zonas inundadas todavía no recuperaron sus condiciones habituales de circulación y uso.