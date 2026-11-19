La crecida del río Paraná en Puerto Sánchez presentó una situación de estabilidad durante la mañana de este jueves, con una altura de 5,71 metros, lo que permitió a los vecinos continuar reforzando las defensas para prevenir nuevas inundaciones. Aunque el agua ingresó a tres propiedades del barrio, la mayoría de los comedores y emprendimientos gastronómicos permaneció en funcionamiento, mientras se trabajaba en el ordenamiento de los accesos de cara al fin de semana largo.

Andrés Ynza, vicepresidente de la Comisión Despierta Puerto Sánchez, explicó a Elonce que el nivel del río llegó a alcanzar los 5,72 metros y posteriormente se estabilizó. Esta situación brindó un margen para continuar con las tareas de prevención ante la posibilidad de que se produzca una nueva subida del caudal.

“Afortunadamente, el río quedó estacionario en 5,71 metros, lo cual nos da un respiro. Aparentemente, por lo que se ve aguas arriba, vamos a tener unos 20 días para reforzar las defensas y gestionar lo necesario ante un posible segundo pulso de creciente”, señaló Ynza.

Refuerzan las defensas con ayuda de vecinos y organismos

Los trabajos preventivos se concentraron en la colocación de bolsas con tierra y otros materiales para contener el avance del agua sobre los sectores más vulnerables. Las tareas fueron realizadas por vecinos, trabajadores municipales y cadetes de la Policía de Entre Ríos.

Ynza destacó la colaboración de la Municipalidad de Paraná, a través de Defensa Civil, y el acompañamiento de organismos provinciales.

“Hace dos días se acercaron cadetes de Policía y empleados municipales a trabajar en conjunto. Fue un avance enorme porque se trajo mucho más material y pudimos avanzar a un ritmo que entre los vecinos nunca hubiésemos logrado”, expresó.

El referente barrial también agradeció a la empresa Petropack por la donación de bolsas utilizadas para construir las defensas. Según explicó, el aporte de materiales y personal permitió acelerar las tareas en un momento en que los vecinos buscaban anticiparse a una eventual nueva creciente.

Tres propiedades afectadas por el ingreso del agua

La situación más complicada se registró en uno de los sectores bajos de Puerto Sánchez, donde el agua alcanzó algunas construcciones. Ynza precisó que la familia Cardoso sufrió el ingreso de agua en su comedor, lo que impidió continuar utilizando ese espacio.

También señaló que otras dos propiedades resultaron afectadas: en una de ellas el agua ingresó a una vivienda, mientras que en la restante alcanzó un quincho. No obstante, aclaró que hasta el momento no se habían registrado mayores complicaciones en el resto del barrio.

“Tenemos un comedor al que le entró agua y no puede utilizarse. Hay dos vecinos más que también sufrieron el ingreso del agua, uno en su hogar y otro en un quincho, pero no ha pasado a mayores”, detalló.

El vicepresidente de la comisión vecinal comparó la situación con la de Bajada Grande, donde la creciente provocó mayores dificultades. En ese sentido, destacó que los habitantes de Puerto Sánchez también colaboraron con donaciones destinadas a las familias afectadas de otros sectores ribereños.

Crecida del Paraná: Puerto Sánchez resiste el avance del agua y mantiene sus comedores abiertos

Los comedores siguen abiertos y esperan visitantes

A pesar del avance del río, Ynza remarcó que la mayoría de los establecimientos gastronómicos de Puerto Sánchez continúa funcionando con normalidad y que el barrio mantiene su actividad comercial.

Entre los espacios que permanecen operativos mencionó La Ranchada, la Peña de Dardi, El Costero, Gurí Costero y Baires. Además, destacó que se trabaja con la Municipalidad para mejorar las condiciones de circulación y facilitar la llegada de visitantes.

“Todos están funcionando al 100%. Queremos recalcar que la situación acá no es tan grave como la que padecen nuestros vecinos de Bajada Grande”, manifestó.

El referente invitó a los paranaenses y turistas a continuar visitando el tradicional barrio de pescadores durante el fin de semana largo. También recordó que el comedor comunitario Melenitas Despeinadas sigue brindando asistencia alimentaria a familias afectadas por la creciente y a vecinos que habitualmente reciben un plato de comida.

Cambios en los accesos y el estacionamiento

Ante la expectativa de una mayor circulación de vehículos durante el fin de semana largo, se puso a prueba un esquema de tránsito para facilitar el ingreso a Puerto Sánchez y al sector del balneario Thompson.

Ynza explicó que se habilitó de manera provisoria la circulación por calle Bravard en sentido inverso al habitual en uno de sus tramos, lo que permite acceder hacia el Thompson y continuar por el recorrido dispuesto para llegar al barrio.

También mencionó la posibilidad de utilizar el acceso al Paseo Puerta del Sol, para luego recorrer la costanera del Thompson y salir por Port Harris. El esquema busca ordenar el tránsito en los sectores donde la presencia de agua condicionó la circulación habitual.

“Se está haciendo una prueba que esperamos que dé buen resultado. De esa manera se dinamiza mucho el acceso”, indicó.

En cuanto al estacionamiento dentro de Puerto Sánchez, explicó que se solicitó dejar los vehículos del lado de la barranca, con el objetivo de mantener libre el sector destinado a la circulación peatonal y facilitar el acceso a los comedores.

Piden garantizar el suministro eléctrico ante otra creciente

Otro de los temas abordados por la comisión vecinal fue la necesidad de contar con un plan de contingencia para el servicio eléctrico. Ynza explicó que en octubre presentaron una nota ante Enersa y que recientemente mantuvieron reuniones con técnicos de la empresa para analizar posibles medidas.

La preocupación está relacionada con una eventual subida del agua hasta el nivel de la calle, situación que podría requerir el uso de bombas para evitar inundaciones en las viviendas. Para su funcionamiento, esos equipos necesitan contar con suministro eléctrico.

“Lo que no queremos es que se interrumpa el alumbrado ni tampoco el servicio de luz. Si podemos contener el agua, vamos a necesitar bombas y esas bombas necesitan electricidad para funcionar”, advirtió.

Ynza recordó que en sectores afectados del Thompson ya se habían retirado medidores eléctricos como medida preventiva. Por ese motivo, planteó la importancia de coordinar acciones entre Defensa Civil municipal, Defensa Civil provincial y Enersa para anticiparse a posibles complicaciones.

También explicó que, si el agua llegara a ingresar a las viviendas de Puerto Sánchez, se contemplaría el traslado de las familias a lugares dispuestos por el municipio, mientras algunos pescadores podrían permanecer en el barrio para cuidar sus propiedades, siempre que las condiciones lo permitieran.

Expectativa por la evolución del río Paraná

La estabilidad del nivel del agua permitió continuar las tareas de prevención y mantener gran parte de la actividad habitual del barrio. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos a la evolución del río y a la posibilidad de que se registre un nuevo aumento durante las próximas semanas.

Ynza destacó que el trabajo conjunto entre organismos públicos, empresas y habitantes del sector resultó fundamental para fortalecer las defensas y mejorar la preparación del barrio.

“Los invitamos a que sigan viniendo a disfrutar de Puerto Sánchez. Se puede seguir visitando todos los fines de semana, como siempre”, expresó.

Mientras el río Paraná permanecía en 5,71 metros, los vecinos continuaban con las tareas de contención y las gestiones para sostener los servicios esenciales, con el objetivo de reducir las consecuencias de una eventual nueva creciente.