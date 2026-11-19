Boca Juniors llegó este miércoles por la noche a Barranquilla, Colombia, donde disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil. La delegación xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, aterrizó en suelo colombiano y comenzó la cuenta regresiva para el encuentro decisivo, que se jugará el sábado desde las 19:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena viajó en el vuelo ARG1970, que despegó a las 15:19 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El entrenador decidió trasladar a los 33 futbolistas que integran el plantel profesional, aunque Agustín Marchesín quedó descartado para el partido debido a una lesión.

La llegada a Colombia marcó el inicio de la última etapa de preparación para Boca, que buscará conquistar un nuevo título internacional. El equipo realizará su primer entrenamiento en Barranquilla este jueves por la tarde, en una ciudad donde las temperaturas máximas alcanzan los 32 grados.

Boca define los últimos detalles para la final de la Copa Sudamericana

El cuerpo técnico organizó las prácticas con especial atención a las condiciones climáticas de Barranquilla. Durante las próximas jornadas, Arruabarrena buscará ajustar los últimos aspectos futbolísticos y confirmar la formación titular para enfrentar al conjunto brasileño.

Una de las principales novedades para el entrenador fue la recuperación de Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco, quienes habían terminado el torneo con molestias físicas. Ambos futbolistas estarán disponibles para la final y se perfilan como titulares.

Ascacíbar ya había regresado a la competencia durante la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, encuentro en el que convirtió el primer gol del equipo. Por su parte, Lautaro Blanco volvería a ocupar el lateral izquierdo, en reemplazo de Malcom Braida.

La duda de Arruabarrena en la formación titular

Si bien gran parte del equipo estaría definido, el entrenador todavía deberá resolver una incógnita en el sector ofensivo. Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores aparecen como las alternativas para completar el ataque, junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El resto de la formación mantendría la estructura utilizada en los últimos compromisos, con Leandro Paredes como una de las principales referencias del mediocampo y Santiago Ascacíbar como acompañante.

De esta manera, la probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores, y Miguel Merentiel.

Miles de hinchas de Boca llegaron a Colombia

La expectativa por la final también se reflejó en la llegada de simpatizantes argentinos a Barranquilla. Durante el miércoles, cientos de hinchas de Boca comenzaron a instalarse en la ciudad colombiana, donde se espera la presencia de unos 30.000 aficionados para el encuentro del sábado.

Además de Barranquilla, las ciudades costeras de Cartagena y Santa Marta recibieron a numerosos simpatizantes xeneizes, quienes organizaron distintas actividades para acompañar al equipo durante los días previos al partido.

Entre las iniciativas previstas se encuentran banderazos para este jueves y viernes. A su vez, la Conmebol organizará una Fan Fest en Barranquilla durante ambas jornadas, con entrada gratuita para los aficionados.

Con el plantel instalado en Colombia y la mayoría de sus titulares disponibles, Boca afrontará los últimos entrenamientos antes de enfrentar a Atlético Mineiro, en un partido que definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026.