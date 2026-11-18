Ángel Ielpo reunió los fondos para viajar al Mundial de Talla Baja en Marruecos y finalmente podrá integrar la Selección Argentina que buscará defender el título obtenido en la edición anterior. El futbolista paranaense había anunciado que no podría participar por dificultades económicas, pero una colecta solidaria y distintas colaboraciones cambiaron sus planes en menos de 24 horas.

La noticia llegó después de semanas de incertidumbre. Ielpo llevaba aproximadamente un mes resignado a quedarse fuera de la competencia, hasta que una amiga propuso iniciar una campaña para reunir el dinero. La iniciativa comenzó a circular en las redes sociales y despertó una importante respuesta de la comunidad.

“Estoy muy contento. Todo lo que pasó en menos de 24 horas fue algo hermoso. Primero quiero agradecer a la gente, que fue el empujón que me dieron para que esto se pueda dar”, expresó el deportista en diálogo con Elonce. Ahora, con el viaje confirmado, aseguró que toda su atención está puesta en el Mundial.

Una colecta que cambió sus planes

Ielpo reconoció que inicialmente no quería recurrir a una campaña solidaria. “Hace un mes ya sabía que no viajaba, por eso estaba desilusionado. Ayer una amiga me dijo: ‘¿Querés que hagamos una colecta?’. Yo primero no quería porque no me gustaba pedir ayuda a la gente”, recordó.

Sin embargo, la difusión de la iniciativa superó sus expectativas. “Arrancó ella y se viralizó tanto que llegaron hasta Deportes. Me llamaron, hoy me pude reunir y concretar”, relató sobre las gestiones que permitieron reunir los recursos necesarios para participar del certamen.

El futbolista confirmó que partirá este jueves 19 de noviembre hacia Buenos Aires y que el viernes 20 emprenderá el viaje internacional rumbo a Marruecos. “Ya avisé a los chicos que mañana estaré viajando y estaré con ellos”, contó, entusiasmado por reencontrarse con sus compañeros de la Selección Argentina.

Su último Mundial con la camiseta argentina

La posibilidad de competir tiene un significado especial para Ielpo, ya que será su despedida del seleccionado después de una década de trayectoria. El deportista explicó que ese fue uno de los principales motivos por los que deseaba concretar el viaje.

“Este es mi último Mundial, por eso quería viajar, despedirme de la mejor manera. Queremos ir a defender el título que tenemos. Gracias a Dios se dio, así que ya estoy preparando la valija”, manifestó.

La emoción también está vinculada con su historia personal y su pasión por el fútbol. “Para mí es un sueño. Siempre me gustó jugar a la pelota desde chico y ya hace diez años que estoy en la Selección. Retirarme con un Mundial va a ser algo histórico”, expresó.

Los gastos que deben afrontar los jugadores

Ielpo explicó que la Selección Argentina de Talla Baja no depende de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que los integrantes deben reunir los recursos para participar de las competencias internacionales.

“Nosotros estamos en una asociación, no estamos con AFA. Por eso, siempre que viajamos tenemos que cubrir nuestros gastos. En esta ocasión teníamos que pagar hospedaje, pasaje y comida”, detalló.

El futbolista también destacó la colaboración gestionada a través de la familia de Marcos Enesi, que permitió afrontar gastos de varios integrantes del seleccionado. “La madre de Marcos se contactó con la asociación y pudo colaborar. Fue una gran ayuda”, señaló, al precisar que el aporte alcanzó para cubrir pasajes y alojamientos de varios jugadores.

El agradecimiento y el sueño de otro título mundial

Entre los agradecimientos, Ielpo mencionó a quienes participaron de la colecta, al secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, y a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, entre otros colaboradores.

“Quiero mandar un saludo a la gente, a la sociedad que estuvo al pie del cañón ayudándome. Estoy más que agradecido”, expresó.

Con la tranquilidad de haber conseguido los fondos, el paranaense ahora se concentra en el desafío deportivo. La Selección Argentina ya conquistó una Copa América, una Eurocopa y el primer Mundial de la especialidad. En Marruecos buscará nuevamente el campeonato.

Para Ielpo, la competencia será mucho más que otro torneo: representará la posibilidad de cerrar diez años de trayectoria internacional con la camiseta argentina y despedirse del seleccionado en el escenario que tanto deseaba.