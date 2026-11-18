Un hombre de 75 años murió tras recibir múltiples picaduras de abejas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, en la localidad entrerriana de San José de Feliciano. La víctima fue encontrada tendida en un campo ubicado junto a un camino vecinal, en inmediaciones de la Escuela Técnica N° 29.

El hecho se conoció pasadas las 16, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona que se encontraba en el suelo, aparentemente sin vida. Ante el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal sanitario acudieron al lugar, informó Despierta Feliciano.

Al llegar, los profesionales de salud constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Las primeras averiguaciones indicaron que había sido atacado por un enjambre de abejas mientras transitaba por el sector.

Un trabajador municipal advirtió lo ocurrido

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, en las inmediaciones se encontraban operarios municipales que realizaban tareas de mantenimiento de calles y alcantarillas con maquinaria vial.

Uno de los trabajadores observó que el hombre caminaba con dificultad y, minutos después, lo vio tendido en el suelo dentro del campo. Ante esa situación, dio aviso a sus familiares.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima se habría descompensado luego de recibir numerosas picaduras, lo que provocó que cayera mientras intentaba desplazarse por el lugar.

Confirmaron la causa de muerte

Tras el hallazgo, la Fiscalía de turno ordenó la intervención de personal de la División Investigaciones, la Sección Criminalística, un médico policial y un médico forense.

Los profesionales realizaron los exámenes correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Finalmente, los estudios médicos determinaron que el hombre sufrió un paro cardíaco como consecuencia de las múltiples picaduras de abejas.