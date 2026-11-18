La muerte de una niña de ocho años en Concordia generó conmoción y motivó graves denuncias de su familia por una presunta agresión escolar y posibles irregularidades en la atención médica. Se trata de Oriana Aguerreberry, quien falleció durante la madrugada del martes en el hospital Delicia Concepción Masvernat, luego de presentar un cuadro de salud que se agravó durante varios días. Sus familiares sostuvieron que había sido golpeada por una compañera de la escuela Lavardén, aunque todavía no se estableció si existió una relación causal entre ese episodio y su fallecimiento.

Según relató Celia, abuela de la pequeña, al medio 7Páginas, la presunta agresión ocurrió el miércoles anterior. Al día siguiente, Oriana comenzó a manifestar dolores y no asistió a clases ni el jueves ni el viernes. Ante la persistencia de las molestias, su familia decidió llevarla al hospital.

El primer ingreso al Masvernat se produjo el viernes, alrededor de las 23. De acuerdo con el testimonio familiar, los profesionales le realizaron una tomografía y análisis clínicos. Los resultados iniciales no habrían mostrado complicaciones y se había previsto otorgarle el alta durante la mañana del sábado.

La familia cuestionó la primera atención médica

La abuela aseguró que, pese a los estudios realizados, la niña continuó con dolores intensos y dificultades para desplazarse. Según describió, apenas podía caminar sin gritar y había dejado de comer y beber líquidos debido al malestar que presentaba.

Celia cuestionó la asistencia recibida durante esa primera consulta y sostuvo que no le habrían administrado calmantes, a pesar de las manifestaciones de dolor. La familia consideró que existieron señales de alarma que debieron motivar una evaluación más profunda.

El domingo por la noche, el estado de Oriana volvió a generar preocupación. Según la reconstrucción de sus familiares, comenzó a vomitar y expulsó una flema con sangre, por lo que decidieron trasladarla nuevamente al hospital Masvernat.

El agravamiento del cuadro y su traslado a terapia intensiva

Durante la madrugada del lunes, la niña fue evaluada por otro equipo de profesionales. Entre ellos se encontraba el médico Fernando Fournier, cuya intervención fue destacada por la abuela.

Según Celia, el profesional habría advertido la gravedad del cuadro y planteado interrogantes sobre determinados indicadores de infección que no habrían sido detectados en los primeros estudios.

Con el transcurso de las horas, Oriana presentó un deterioro de su estado general, acompañado por manchas y erupciones en la piel. Ante esa situación, los médicos dispusieron su traslado a la unidad de terapia intensiva.

Sufrió dos paros cardíacos antes de fallecer

De acuerdo con el relato de la familia, la pequeña sufrió dos paros cardíacos durante el lunes. Pese a las maniobras y los esfuerzos del personal médico, falleció alrededor de las 5 de la madrugada del martes.

Tras conocerse el desenlace, sus familiares expresaron cuestionamientos hacia la primera atención recibida en el hospital y señalaron particularmente a la profesional que había intervenido durante el ingreso inicial.

La familia denunció un presunto abandono de persona y negligencia médica. Sin embargo, estas acusaciones corresponden al testimonio de los allegados y requieren una investigación que permita establecer qué ocurrió durante la asistencia sanitaria y si existieron responsabilidades profesionales.

Otras madres denunciaron situaciones de violencia escolar

La muerte de Oriana también provocó preocupación entre familias de alumnos que concurren a la escuela Lavardén, donde habría ocurrido la agresión mencionada por su abuela.

Según publicó 7Páginas, otras madres manifestaron que sus hijos también habrían sufrido golpes, molestias y episodios de hostigamiento dentro del establecimiento. Además, cuestionaron la presunta falta de intervención de docentes frente a esas situaciones.

Estas denuncias abrieron interrogantes sobre los mecanismos de prevención y actuación ante conflictos entre estudiantes. No obstante, hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales que permitan establecer las circunstancias del episodio denunciado por la familia de Oriana.

Cuestionamientos por la falta de acompañamiento institucional

Otro de los reclamos planteados por Celia estuvo relacionado con el acompañamiento que recibió la familia durante los días en que la niña permaneció enferma e internada.

La mujer sostuvo que la maestra de Oriana fue la única integrante de la institución educativa que se comunicó reiteradamente para consultar por su estado de salud. Según afirmó, no recibió llamados de otros representantes del equipo directivo.

El testimonio se sumó a las inquietudes expresadas por otras familias sobre el abordaje de los conflictos escolares y la necesidad de garantizar condiciones de protección para los alumnos.

Reclaman que se esclarezcan las circunstancias de la muerte

Los familiares de Oriana solicitaron que se investiguen tanto el episodio ocurrido en la escuela como las condiciones en las que recibió atención médica durante sus ingresos al hospital Masvernat.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las características de la presunta agresión, la evolución clínica de la niña, los resultados de los estudios realizados y las decisiones adoptadas por los equipos médicos que intervinieron.

Hasta el momento, la información disponible no permite determinar la causa médica del fallecimiento ni establecer que los golpes denunciados hayan provocado la muerte. Tampoco se informó en el material disponible sobre conclusiones de una investigación judicial o administrativa.