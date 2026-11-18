El Gobierno nacional consiguió este miércoles dictamen favorable para avanzar con la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO de 2027. El oficialismo logró los respaldos necesarios en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado luego de aceptar la eliminación del sistema de listas colectoras, uno de los puntos que había generado mayores diferencias con los bloques dialoguistas.

La iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre. Para conseguir su aprobación, La Libertad Avanza necesitará reunir al menos 37 votos, correspondientes a la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto en la votación general como en cada uno de los artículos.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno retiró el mecanismo de adhesiones electorales para facilitar el acuerdo parlamentario. “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”, expresó tras la reunión.

El Gobierno eliminó las colectoras para conseguir apoyo

El sistema de listas colectoras había sido incorporado como parte de las negociaciones entre la Casa Rosada y distintos gobernadores. Sin embargo, generó resistencias en sectores aliados, entre ellos el PRO, que respaldaba la suspensión de las primarias, pero rechazaba ese mecanismo.

La propuesta permitía que diferentes listas de candidatos legislativos acompañaran a una misma fórmula presidencial, incluso cuando pertenecieran a fuerzas políticas distintas.

El proyecto original, enviado por el Poder Ejecutivo en abril, también contemplaba adhesiones entre agrupaciones distritales y nacionales para compartir espacios en la Boleta Única de Papel. Finalmente, el oficialismo decidió retirar ese apartado para garantizar las firmas necesarias y avanzar con el dictamen.

Ficha Limpia y reducción de publicidad electoral

Además de la suspensión de las PASO, la reforma mantiene el apartado denominado Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas confirmadas en dos instancias judiciales.

Bullrich defendió la incorporación de esa disposición y manifestó: “Es muy importante que de una vez por todas salga”.

Otro de los cambios acordados contempla una reducción del 50% de la publicidad electoral en radio y televisión. Según explicó la legisladora, la modificación busca generar condiciones más equilibradas para la difusión de las propuestas políticas durante las campañas.

Las críticas de la oposición

Durante el debate en comisión, representantes del peronismo y otros bloques expresaron cuestionamientos sobre el contenido del proyecto y las modificaciones realizadas durante las negociaciones.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, advirtió que la reforma podría afectar a numerosos partidos políticos y reclamó que se escuchara a las agrupaciones que habían solicitado participar de la discusión.

También cuestionó el artículo 18, al que calificó como una “aberración jurídica”, por establecer una modificación aplicable a una sola elección.

Por su parte, el senador Fernando Salino manifestó preocupación por los cambios sucesivos al texto y pidió que la versión firmada en comisión fuera la misma que se debatiera en el recinto. “No sabemos de qué estamos hablando”, expresó.

El oficialismo necesita 37 votos en el Senado

Con el dictamen conseguido, el Gobierno superó una instancia fundamental para avanzar con su propuesta de modificación del sistema electoral argentino.

Sin embargo, la suspensión de las PASO de 2027 todavía no fue aprobada. La iniciativa deberá ser debatida en el recinto del Senado, donde La Libertad Avanza necesitará reunir al menos 37 votos.