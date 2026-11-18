Éver Banega confirmó su retiro del fútbol profesional a los 38 años, después de una trayectoria de 19 temporadas en clubes de Argentina, Europa y Arabia Saudita. El exmediocampista de la Selección argentina anunció su decisión este miércoles, durante una entrevista con ESPN en la Copa Potrero, y aseguró que no tiene intenciones de volver a competir.

El futbolista rosarino había adelantado el martes que su retiro estaba prácticamente definido, aunque todavía dejaba abierta una pequeña posibilidad de continuar. Sin embargo, después de participar en la competencia, terminó de convencerse.

“Sí, ya está 100% confirmado. Ayer dije 80/20, pero hoy ya jugando dije: ‘Ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas’”, expresó Banega, quien decidió ponerle punto final a una carrera que comenzó en Boca Juniors en 2007.

Qué hará Éver Banega después de su retiro

El exjugador explicó que su decisión estuvo relacionada con el deseo de comenzar una nueva etapa personal, alejada de las exigencias del fútbol profesional.

“Hay que disfrutar de otras cosas, una nueva etapa en la vida. Así que ahora a mirar de afuera y disfrutar del fútbol también desde otro lado”, manifestó.

Aunque muchos exfutbolistas eligen continuar vinculados al deporte como entrenadores, Banega descartó esa posibilidad por el momento y reveló que comenzó a practicar otra disciplina.

“Por ahora técnico no, pero sí golf. Le estoy dando con todo al golf, empecé a practicar y a entrenar, así que vamos a dedicarnos a eso”, aseguró.

Incluso, cuando le preguntaron si reconsideraría su retiro ante una eventual propuesta de Lionel Messi para incorporarse al Inter Miami, respondió de manera contundente: “No, ya está decidido que no”.

Su último paso por el fútbol argentino

Banega había regresado a Newell's Old Boys en 2024 con la intención de finalizar su carrera en el fútbol argentino. Permaneció en el conjunto rosarino hasta comienzos de 2026, cuando se incorporó a Defensa y Justicia.

En el equipo de Florencio Varela disputó 11 partidos y rescindió su contrato en agosto. Su última presentación oficial había sido el 4 de mayo frente a Gimnasia de Mendoza.

Desde entonces, el mediocampista permaneció alejado de la competencia profesional, hasta que finalmente confirmó que no volvería a jugar.

Una carrera con títulos en Boca, Sevilla y la Selección argentina

La trayectoria de Éver Banega comenzó en Boca Juniors en 2007, cuando debutó en Primera División y formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores de ese año.

Sus actuaciones despertaron el interés del fútbol europeo y, con apenas 19 años, fue transferido al Valencia de España. Posteriormente, también jugó en Atlético de Madrid, Newell's, Sevilla e Inter de Italia.

Su etapa más destacada en Europa fue en el Sevilla, donde conquistó tres títulos de la Europa League y se convirtió en una de las figuras del equipo español.

En 2020 se trasladó al fútbol de Arabia Saudita, donde permaneció hasta 2024, antes de regresar a Argentina para disputar sus últimas temporadas.

Con la Selección argentina, Banega integró el plantel campeón del Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, participó del Mundial de Rusia 2018 y acumuló 65 partidos con la camiseta albiceleste.