El concordiense Marcos Senesi y su familia hicieron una donación que permitió a la Selección Talla Baja completar los fondos para su viaje al Mundial de Marruecos. Con ese aporte, el equipo pudo cubrir el pasaje del último integrante que faltaba confirmar.

El plantel argentino partió completo el martes 17 de noviembre por la noche desde el aeropuerto de Ezeiza. La delegación hará escala en Madrid antes de llegar a Rabat, sede de la segunda edición de la Copa del Mundo de la disciplina.

Antes de embarcar, los jugadores grabaron un video para agradecer a quienes colaboraron con la colecta. “Pudimos cumplir el objetivo con el compañero que faltaba”, contó Pedro Gugliotta desde Ezeiza.

El agradecimiento de la Selección Talla Baja

Facundo Rojas, capitán del equipo y presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja, le dedicó un mensaje al defensor y a su familia. “Se puso la 10, la camiseta de la igualdad y de la integración”, expresó.

Rojas destacó que Marcos Senesi fue el primer futbolista de la Selección Mayor en colaborar económicamente con el equipo. El capitán enmarcó el gesto en el trabajo que la institución lleva adelante desde 2010 para promover la inclusión a través del fútbol.

El correntino también habló del desafío deportivo que espera al plantel en Marruecos. En su mensaje, destacó el carácter amateur de la disciplina y reivindicó el objetivo de visibilizar a las personas de talla baja.

La presencia entrerriana en el viaje a Marruecos

El paranaense Ángel Ielpo confirmó que forma parte de la delegación de la Selección Talla Baja. En un video, agradeció a las personas que aportaron a la colecta y al Gobierno provincial por su ayuda.

La colaboración de la familia Senesi se conoció a través de las redes del equipo, donde los futbolistas compartieron el mensaje grabado antes de la partida. Allí también reconocieron el aporte de quienes habían contribuido para financiar el viaje.

Argentina afrontará en Rabat su participación en el segundo Mundial de la disciplina. “Nos vamos a representar de la mejor manera”, dijo Rojas en la despedida desde Ezeiza.