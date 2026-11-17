Dibu Martínez alcanzó un récord histórico con la Selección Argentina al mantener su arco invicto en la goleada por 7-0 frente a Costa Rica, disputada este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero llegó a los 47 partidos sin recibir goles con la camiseta albiceleste e igualó la marca que hasta entonces pertenecía exclusivamente a Sergio “Chiquito” Romero.

El guardameta marplatense consiguió alcanzar esa cifra en apenas 71 encuentros internacionales, mientras que Romero había necesitado 96 partidos para establecer el registro. De esta manera, Martínez logró un porcentaje de vallas invictas del 65,71%, frente al 48,96% de su antecesor.

El encuentro también marcó el regreso del arquero a la titularidad después de superar una lesión. Aunque Argentina dominó ampliamente el desarrollo del partido, Martínez tuvo una intervención destacada durante el primer tiempo que evitó la caída de su arco, publicó TyC Sports.

La impresionante atajada de Dibu Martínez

La acción más importante del arquero ocurrió a los 18 minutos de la primera etapa, cuando Costa Rica generó una de sus pocas situaciones claras de peligro. Tras una asistencia de Gerald Taylor desde el sector derecho, Josimar Méndez conectó un potente remate desde las inmediaciones del punto penal. Martínez reaccionó rápidamente y consiguió desviar la pelota con una espectacular atajada a mano cambiada.

Una vez finalizado el encuentro, el arquero expresó su satisfacción por volver a defender el arco argentino y se refirió a las dificultades físicas que atravesó durante los últimos meses.

🇦🇷🧤 ¡APARECIÓ EL DIBU! Gran atajada del arquero de la Selección Argentina ante el disparo de Méndez. https://t.co/RB10GHx1jY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

“Estoy muy contento y las ganas de seguir siempre están. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento”, manifestó.

El mensaje de Dibu Martínez tras la goleada

El triunfo ante Costa Rica también representó una nueva etapa para la Selección Argentina, que afrontó el compromiso sin Lionel Messi. Martínez destacó el compromiso del plantel y la adaptación de los futbolistas que comenzaron a tener mayor protagonismo.

“Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando”, expresó el arquero.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también dejó una frase sobre el vínculo entre el equipo nacional y los hinchas argentinos. “Queremos volver a enamorar a la gente”, afirmó.