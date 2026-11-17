La creciente del río Paraná movilizó a un grupo de jóvenes exploradores que, cada noche, se acercan al sector donde son asistidas las familias evacuadas en Paraná para prepararles la cena. Con alimentos aportados por la comunidad y el acompañamiento de vecinos y organizaciones barriales, colaboran en la atención de unas 50 personas que atraviesan las consecuencias de la inundación.

Los integrantes del grupo explorador de la parroquia Inmaculado Corazón de María decidieron sumarse a las tareas de asistencia ante la emergencia hídrica. Mientras algunos preparan los alimentos, otros colaboran con la distribución de donaciones y distintas necesidades que surgen durante las jornadas.

Carolina Alem, dirigente de la agrupación, explicó a Elonce que la iniciativa surgió como respuesta a la difícil situación de numerosas familias. "Nos convocaron y respondimos al llamado de estar siempre listos para servir y mirar al prójimo", expresó.

Una respuesta solidaria desde el propio barrio

La dirigente destacó que el compromiso también está relacionado con la cercanía de la comunidad parroquial con las familias afectadas. Para los integrantes del grupo, colaborar significa acompañar a vecinos que debieron abandonar sus viviendas y reorganizar sus vidas ante el avance del agua.

"Es nuestro barrio, nosotros pertenecemos a la parroquia de Bajada Grande, así que vimos la necesidad de participar y colaborar al lado de un grupo gigante que está atrás nuestro", sostuvo Carolina, al reconocer el trabajo de quienes permanecen durante gran parte del día en el lugar.

En ese sentido, aclaró que los exploradores se encargan principalmente de la cena, pero forman parte de un esfuerzo colectivo mucho más amplio. "Nosotros solo cocinamos de noche, pero atrás de todo esto hay un montón de gente que está día y noche, desde hace varias semanas, preparando y ayudando. Valoramos mucho todo ese trabajo", remarcó.

Jóvenes que cocinan para unas 50 personas

Durante una de las jornadas de asistencia, los jóvenes se encontraban preparando papas fritas para acompañar los choripanes que elaboraban otros colaboradores. La organización de las comidas depende de los alimentos disponibles y de la coordinación entre los distintos grupos.

Luján, una de las integrantes, contó que esa noche estaban preparando alimentos para aproximadamente 50 personas. "A nosotros nos tocó hacer papas fritas porque otra gente está cocinando también. Hay personas que están desde temprano y hasta muy tarde ayudando", relató.

La joven, que participa de la agrupación desde pequeña, destacó el significado personal de colaborar en una situación de emergencia. "Para mí el grupo significa un montón porque estuve presente desde muy pequeña. Es un placer ayudar sin esperar nada a cambio", expresó.

Ayudar sin esperar nada a cambio

Para Luján, el compromiso solidario no depende de grandes acciones, sino de la voluntad de acompañar a quienes atraviesan dificultades. Por eso, invitó a otros jóvenes y vecinos a participar de las iniciativas que se desarrollan en distintos sectores de Paraná.

"Al final del día te llena ayudar. Con lo más pequeño ya se ayuda", manifestó durante el móvil de Elonce.

Carolina coincidió en destacar la respuesta de las nuevas generaciones. "Los chicos tienen ganas, tienen fuerza. El espíritu del joven es puro y responde a ese llamado de participar, de estar atento al que necesita, al que tenemos al lado", expresó la dirigente.

La emoción de los vecinos que acompañan a los evacuados

La tarea también cuenta con la participación de integrantes de comedores, merenderos y comisiones vecinales. Entre ellos se encuentra Soledad, presidenta de la vecinal La Ramendi y responsable de un comedor merendero, quien se sumó a la preparación de alimentos.

Visiblemente emocionada, recordó las escenas que presenció cuando comenzó la emergencia. "El domingo a la noche, cuando surgió toda la emergencia, ver a esas familias que habían sacado a los chicos, a las mamás, fue muy difícil. Es difícil ponerse en el lugar de ellos", manifestó.

La vecina hizo referencia a la angustia de quienes debieron dejar sus hogares y a las complicaciones que provocaron las condiciones meteorológicas. "Es muy difícil dejar sus casas, sus cosas. Ayer, con el temporal, también me imagino lo que pasaron. Uno trata, con lo mínimo, de poder ayudar y poner su granito de arena", señaló.

Qué donaciones necesitan las familias afectadas

Mientras continúa la asistencia, las organizaciones remarcaron que las necesidades cambian con el paso de los días. Carolina explicó que las donaciones se canalizan a través de Cáritas y la comunidad parroquial. "Se estuvo pidiendo que no se reciba ropa, sino alimentos no perecederos, agua, pañales y elementos de limpieza, que era lo que estaba faltando un poquito, porque se hacen largos estos días", detalló.

Soledad también invitó a la comunidad a involucrarse, tanto con aportes materiales como con trabajo voluntario. "No sobran manos, todo lo contrario. Quien se quiera sumar, bienvenido sea", afirmó. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la parroquia Inmaculado Corazón de María o comunicarse con los integrantes del grupo explorador para conocer las necesidades.

Una red de ayuda que crece ante la emergencia

La asistencia no se limita a las cenas. Según explicaron los voluntarios, otras organizaciones del barrio se encargan de preparar almuerzos y acompañar a las familias durante el día. Comedores, merenderos, vecinales y personas autoconvocadas participan de una tarea que requiere continuidad.

Para Carolina Alem, el trabajo conjunto demuestra la importancia de mantenerse atentos a las necesidades de los demás. Su mensaje estuvo centrado en el servicio y en el compromiso con quienes atraviesan momentos difíciles.

Entre ollas, alimentos y vecinos que se acercan a colaborar, los jóvenes exploradores encuentran una manera concreta de acompañar a las familias afectadas por el río. Cada cena representa un esfuerzo compartido para que quienes debieron dejar sus hogares encuentren alimento y contención mientras continúa la emergencia.