Argentina goleó 7 a 0 a Costa Rica este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso internacional de 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró una amplia superioridad y consiguió una contundente victoria con tres dobletes y un tanto de Alexis Mac Allister.

ARGENTINA 7 COSTA RICA 0: LA SELECCIÓN CERRÓ 2026 CON DOBLETES DE NICO PAZ, JULIÁN Y MASTANTUONO

Los goles fueron convertidos por Nicolás Paz, a los 7 y 38 minutos del primer tiempo; Julián Álvarez, a los 34 y 42; Franco Mastantuono, a los 2 y 42 minutos del complemento; y Alexis Mac Allister, a los 32 de la segunda parte.

El triunfo permitió cerrar la última fecha FIFA de un año en el que Argentina alcanzó el subcampeonato mundial. Durante 2026, el seleccionado disputó 17 partidos, con 14 victorias, tres empates en tiempo reglamentario y una derrota ante Uruguay. Dos de las igualdades terminaron en triunfos durante el alargue, mientras que la restante concluyó con una caída frente a España.

Argentina dominó y marcó cuatro goles en el primer tiempo

Desde el comienzo, Argentina tomó el control de la pelota y generó situaciones de peligro. A los cuatro minutos, Enzo Fernández estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que pasó junto al segundo palo. Poco después, Nicolás Paz convirtió el primero tras una combinación colectiva con Julián Álvarez y Fernández.

Costa Rica respondió a los 19 minutos mediante Josimar Méndez, pero Emiliano Martínez evitó el empate con una gran atajada. Fue una de las pocas oportunidades claras que logró generar el conjunto visitante durante el encuentro.

A los 34 minutos, Julián Álvarez amplió la diferencia tras una asistencia de Agustín Giay, quien había recibido un preciso pase largo de Enzo Fernández. Cuatro minutos después, Nicolás Paz marcó un golazo desde el borde del área, mientras que Álvarez completó su doblete a los 42 con un potente zurdazo.

Mastantuono marcó dos goles y Mac Allister amplió la goleada

En el segundo tiempo, Franco Mastantuono ingresó y rápidamente se sumó al marcador. A los dos minutos, aprovechó una habilitación de Máximo Perrone y definió para establecer el 5 a 0.

Con la ventaja asegurada, Scaloni realizó varias modificaciones para darles minutos a otros futbolistas. Entre ellos estuvieron Mariano Troilo y Aaron Anselmino, quienes tuvieron sus debuts en la Selección mayor.

A los 32 minutos, Alexis Mac Allister recuperó una pelota cerca del área rival, superó a sus marcadores y convirtió el sexto tanto. Finalmente, a los 42, Mastantuono combinó con Giuliano Simeone y definió de zurda al primer palo para sellar el 7 a 0.

Un cierre de año con una goleada en Córdoba

La Selección argentina cerró su calendario internacional de 2026 con una actuación ofensiva destacada, especialmente durante el primer tiempo, cuando convirtió cuatro goles y controló ampliamente el desarrollo del partido.

El equipo de Scaloni mostró variantes en ataque, con Nicolás Paz, Julián Álvarez y Mastantuono como principales protagonistas de la goleada.

De esta manera, Argentina despidió el año ante el público cordobés con una victoria que le permitió cerrar su participación internacional con siete goles y una amplia diferencia sobre Costa Rica.