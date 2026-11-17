El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de 24 meses para un simpatizante de Chacarita Juniors, tras incidentes registrados durante un partido de la Primera Nacional.
El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió durante 24 meses el ingreso a eventos deportivos en todo el territorio argentino a un integrante de un sector de la barra de Chacarita Juniors, a raíz de incidentes ocurridos durante un partido de la Primera Nacional.
La disposición, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aplicó una restricción de concurrencia administrativa por dos años a un simpatizante identificado por las autoridades como referente de un sector de hinchas denominado "La Famosa".
El episodio que motivó la sanción ocurrió el 2 de agosto de 2026, durante el encuentro que disputaron Chacarita Juniors y Agropecuario Argentino, correspondiente al torneo de Primera Nacional organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el estadio del conjunto de San Martín.
Qué ocurrió durante el partido
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la resolución, el incidente se produjo cuando personal de control intentó ingresar al sector de buffet ubicado dentro del estadio de Chacarita Juniors para realizar una inspección.
Según los informes citados por las autoridades, el simpatizante habría opuesto resistencia al personal encargado de efectuar el procedimiento, lo que motivó la intervención de los organismos de seguridad deportiva.
Previamente, operadores de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) habían advertido sobre una posible comercialización de bebidas alcohólicas en ese sector del estadio.
Ante esa información, se dispuso el desplazamiento de personal fiscalizador hacia el buffet para verificar la situación y realizar los controles correspondientes.
De una prohibición de 360 días a una restricción de dos años
Como consecuencia del episodio, la APREVIDE, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, había dictado el 14 de octubre de 2026 una resolución que estableció la prohibición preventiva de concurrir a espectáculos deportivos durante 360 días.
Posteriormente, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional evaluó los antecedentes y consideró pertinente extender el alcance territorial y temporal de la restricción.
La decisión también contempló la incorporación del involucrado al programa Tribuna Segura, utilizado para identificar a personas alcanzadas por restricciones de acceso a espectáculos deportivos.