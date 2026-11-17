El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos para la madrugada de este martes 17 de noviembre. La advertencia comprende a distintos departamentos de la provincia, donde se anticiparon fenómenos de variada intensidad, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Según el informe oficial, actualizado a las 00:13, los departamentos Gualeguay y Victoria quedaron bajo alerta naranja, el nivel de advertencia más elevado de los dos establecidos para la provincia. En esas zonas se esperaban tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad severa.

El organismo meteorológico indicó que estos fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, granizo de diversos tamaños y lluvias abundantes. Además, se estimaron acumulados de precipitación de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

Alerta amarilla para gran parte de Entre Ríos

En tanto, el SMN estableció una alerta amarilla por tormentas para otros 15 departamentos entrerrianos: Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

En estas jurisdicciones se anticipan tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían provocar precipitaciones intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Para las áreas comprendidas por la advertencia amarilla, se esperaban acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

La diferencia entre ambos niveles de alerta estuvo relacionada con la intensidad prevista de los fenómenos. Mientras que la advertencia amarilla señaló la posibilidad de tormentas con capacidad de daño, el nivel naranja indicó la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a las condiciones meteorológicas previstas, el SMN recomendó extremar las precauciones, especialmente en las zonas comprendidas por la alerta naranja.

Entre las principales medidas preventivas, se aconsejó evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de cables caídos.

También se recomendó retirar objetos que pudieran ser desplazados por el viento, asegurar elementos ubicados en balcones y patios, evitar circular por calles anegadas y permanecer en construcciones cerradas durante los fenómenos más intensos.

Finalmente, se recordó la importancia de mantenerse informado mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante posibles situaciones de emergencia.