El hallazgo de una urna funeraria con los presuntos restos de Crispín Velázquez se produjo este lunes en un establecimiento rural del departamento San Salvador, en Entre Ríos. El descubrimiento tuvo lugar en las ruinas de un antiguo panteón y podría representar un avance significativo para la recuperación de la memoria histórica del caudillo entrerriano.

La urna contiene una placa que identifica al brigadier general Crispín Velázquez, quien fue uno de los principales jefes militares del centro de la provincia y hombre de confianza del general Justo José de Urquiza. Según informaron fuentes oficiales, los restos encontrados serán resguardados en la Jefatura Departamental de Policía de Villaguay.

El descubrimiento se concretó durante una visita de integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica de Crispín Velázquez a un establecimiento rural perteneciente a Eduardo Marsó, ubicado en el Distrito 5° del departamento San Salvador. En ese predio se encuentra el denominado Cementerio de los Benítez, donde permanecen las ruinas del único panteón del lugar.

Una inscripción permitió identificar la urna funeraria

La comitiva estuvo encabezada por el intendente Adrián Fuertes, el licenciado Roberto Romani y el doctor Miguel Ángel Federik. También participaron el secretario de Cultura, Gobierno y Educación, Florencio Montiel, integrantes de las áreas municipales de Cultura y Comunicación, y trabajadores del establecimiento.

Durante la recorrida, los presentes constataron la existencia de una urna funeraria que contenía una placa con una inscripción dedicada a Crispín Velázquez por su esposa e hijos, publicó Uno.

"CRESPIN VELAZQUEZ AQUI DESCANSAN LOS RESTOS QUE FALLECIO EL 29 DE ABRIL DE 1862 A LOS 70 AÑOS. SU ESPOSA E HIJOS LE DEDICAN ESTE HUMILDE RECUERDO Q.E.P.D.", señala textualmente la inscripción.

Tras el descubrimiento, se procedió al retiro de los restos que, de manera preliminar, se atribuyen al histórico militar entrerriano. Si bien la inscripción constituye un indicio relevante, la información difundida hasta el momento no menciona estudios científicos que hayan confirmado su identidad.

Quién fue Crispín Velázquez y su importancia para Entre Ríos

Crispín Velázquez fue una figura destacada de la historia militar y política entrerriana durante el siglo XIX. Alcanzó el grado de brigadier general y se desempeñó como uno de los principales jefes de caballería vinculados a Justo José de Urquiza.

A lo largo de su trayectoria, comandó tropas provinciales en campañas militares y cumplió funciones estratégicas durante el proceso que culminó con la caída de Juan Manuel de Rosas. Además, fue el primer jefe de la Comandancia de Villaguay, cargo que lo convirtió en una figura central para la organización territorial de esa región.

Su vida y actuación histórica fueron objeto de investigaciones, entre ellas las realizadas por la historiadora Manuela Chiesa de Mammana, autora del libro Una época para Crispín. Historia y selección de documentos, dedicado a reconstruir su trayectoria.

Los restos permanecerán bajo custodia policial

Luego del hallazgo, las autoridades dispusieron el traslado de los restos a la Jefatura Departamental de Policía de Villaguay, donde permanecerán bajo custodia hasta que se construya un espacio adecuado para su descanso definitivo.

La Comisión de Reivindicación Histórica de Crispín Velázquez, integrada por Roberto Romani, Elbio Woeffray, Miguel Federik y Ricardo Moreyra, continuará trabajando en acciones destinadas a recuperar y difundir el legado del caudillo.

El descubrimiento representa un acontecimiento de especial interés para Villaguay y la provincia de Entre Ríos, al permitir avanzar en la localización de los posibles restos de una figura vinculada con la organización política y militar del territorio entrerriano durante el siglo XIX.