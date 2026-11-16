El arte de la payada encontró en Iván Hoffsteter una expresión vinculada a las raíces del campo entrerriano, las tradiciones gauchas y las fiestas de jineteada.

Oriundo de Aldea María Luisa, el artista compartió en el programa Momento de Campo, que se emite por ELONCE Radio y Stream FM 98.7, cómo logró combinar su trabajo rural con una vocación que nació durante la infancia y que lo llevó a convertirse en una de las voces del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante.

Para Hoffsteter, la payada representa mucho más que improvisar versos acompañados por una guitarra. Es una manera de contar historias, transmitir experiencias y expresar los sentimientos de quienes trabajan diariamente en el campo. Esa cercanía con la ruralidad, explicó, constituye uno de los principales fundamentos de su actividad artística.

"Somos, en definitiva, los voceros de ellos", expresó al referirse a los trabajadores rurales que asisten a los festivales. Según explicó, buena parte del público de las jineteadas conoce de primera mano las situaciones que aparecen en sus improvisaciones, lo que genera una identificación especial entre el payador y quienes lo escuchan.

La payada y el valor de contar lo que se vive en el campo

Hoffsteter consideró que su experiencia cotidiana en el ámbito rural le permitió construir una manera particular de interpretar las historias de los trabajadores. Desde el escenario, sus versos recuperan escenas relacionadas con los caballos, las tareas del campo, los peones y las costumbres de distintas regiones.

"A mí no me vengan a hablar de frío si me crié dando vueltas en las heladas", sostuvo al explicar por qué considera importante conocer personalmente aquello sobre lo que se improvisa. Para el artista, las palabras adquieren otro significado cuando nacen de experiencias vividas.

"Al que está curtido del día a día en el campo, lo que cuenta llega de otra manera al oído del que lo escucha, porque uno lo cuenta desde adentro, desde el corazón y porque lo ha vivido personalmente", manifestó a Elonce. En ese sentido, destacó que la autenticidad constituye uno de los elementos centrales de su vínculo con el público.

El compromiso del payador: "Siempre fue la voz del pueblo"

Durante la entrevista, Hoffsteter también reflexionó sobre la función social que históricamente tuvieron los payadores. Consideró que su actividad no debería limitarse al entretenimiento, sino que también puede representar las preocupaciones y experiencias de los sectores populares. "El payador siempre fue la voz del pueblo, fue la voz de los que no tuvieron voz", afirmó.

Sin embargo, observó que actualmente son menos los artistas que se expresan públicamente sobre determinadas problemáticas por temor a recibir cuestionamientos. "No hay tantos payadores que se la jueguen y que pongan el pecho por el peón, por el obrero, por el del día a día en el campo", señaló.

En su caso, aseguró que nunca dejó de manifestar aquello que consideraba necesario expresar. "Cuando tuve que decir una verdad, la dije", sostuvo, aunque aclaró que sus opiniones no pretenden representar una verdad absoluta. "No somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo. Hay gente a la que le gustará lo que hacemos y gente a la que no, pero está perfecto que sea así", reflexionó en diálogo con Elonce.

Una vocación que nació cuando era niño

La historia de Hoffsteter con la payada comenzó mucho antes de sus primeras presentaciones profesionales. Durante su infancia asistía a un importante festival de jineteada de su zona, donde participaban destacados jinetes y tropillas de Entre Ríos y provincias vecinas.

Allí conoció al payador conocido como Tape Chaná, cuya manera de improvisar despertó su admiración. Cada año, el pequeño Iván se acercaba al escenario para llevarle mate y observar cómo acompañaba las montas con sus versos. "Yo desde chico quería ser payador", recordó. En una de aquellas jornadas ocurrió una conversación que todavía conserva en su memoria.

"El Tape un día me preguntó qué iba a hacer cuando fuera grande. Yo le dije que iba a ser payador, que iba a hacer lo que hacía él. Me dijo: '¿Y qué hago yo?'. 'No sé', le contesté. 'Yo soy payador', me dijo. 'Bueno, yo voy a ser payador'", relató entre risas.

Con el paso de los años, Hoffsteter continuó vinculado al trabajo rural mientras transitaba su adolescencia y juventud. Finalmente, alrededor de 2006, comenzó a desempeñarse como payador en los ruedos de diferentes festivales.

El llamado que marcó su llegada al Festival de Diamante

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió el 27 de noviembre de 2015, a las 21:15. Hoffsteter recordó con precisión aquella noche en la que sonó el teléfono fijo del campo y recibió una convocatoria que esperaba desde hacía años.

"Sonó el teléfono fijo del campo, no me olvido más. Llamó Darío Checo, que era coordinador del festival en aquel entonces, para convocarme a formar parte", relató.

La invitación significó su incorporación al Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, un encuentro al que había asistido desde pequeño como espectador y por el que mantenía un profundo afecto. "Siempre iba a la tribuna. A Diamante lo quiero un montón, fuera del festival también, porque me ha dado grandes amistades. He vivido momentos muy lindos y tengo gratos recuerdos de mucha gente de la ciudad", expresó.

Desde aquella primera contratación, continuó participando en el tradicional encuentro. "Todos los años han ido cambiando las comisiones, pero siempre nos han convocado. Nosotros tratamos de hacer las cosas de la forma más imparcial posible y enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es cantar en el ruedo lo que va sucediendo", explicó.

De esta manera, en enero de 2027 cumplirá 12 años desde su primera participación como payador contratado en el festival diamantino.

Cómo se construye una payada y de dónde nace la inspiración

Aunque la improvisación parece surgir espontáneamente, Hoffsteter explicó que detrás de cada verso existe una estructura que requiere conocimiento y práctica. La décima, la sextilla y la cuarteta forman parte de las composiciones tradicionales utilizadas por los payadores.

"El payador, en definitiva, es un misterio que todavía ni nosotros mismos, los que ejercemos este arte, logramos descifrar. Muchas veces nos sorprendemos de lo que podemos llegar a decir o de lo que sacamos instantáneamente en una idea repentina", reconoció.

El artista señaló que las formas de improvisación evolucionaron y actualmente también se utilizan ritmos como zambas y chacareras. Sin embargo, destacó que la métrica y la construcción de las rimas siguen siendo fundamentales.

En las jineteadas, su tarea consiste en acompañar musicalmente lo que ocurre en el ruedo. Mientras el relator describe las acciones, el payador incorpora referencias al jinete, su lugar de origen y las particularidades de cada presentación. "Vendríamos a ser los comentaristas de lo que sucede en el ruedo de jineteada, pero lo hacemos cantando con guitarra", sintetizó.

Preservar las tradiciones y acercarlas a los jóvenes

Hoffsteter también analizó las transformaciones que atravesaron los festivales folclóricos y las celebraciones rurales. Reconoció que las nuevas tecnologías permitieron ampliar su difusión y facilitaron el acercamiento de las generaciones más jóvenes.

No obstante, insistió en que esa modernización debe acompañarse con el respeto por las expresiones culturales de cada región. "Está recontra bien la tecnología y hoy por hoy se ha volcado mucho la juventud a los festivales. Está buenísimo que de a poquito se les vaya dando más difusión para que sigan perdurando con el tiempo", manifestó.

En ese contexto, remarcó que las costumbres pueden modificarse, pero existen características culturales que permanecen profundamente arraigadas. "Entre Ríos es Entre Ríos, donde sea. Nosotros nos vamos 15 años a Capital Federal y cuando volvemos somos entrerrianos", ejemplificó.

Para el payador, la chamarrita entrerriana, el chamamé correntino y otras expresiones regionales representan identidades que deben conservarse aun cuando los espectáculos incorporen nuevas propuestas. "Es importante que no pierdan su esencia, que es lo que caracteriza a cada zona", concluyó.

La historia de Iván Hoffsteter refleja así una vocación que comenzó frente a un escenario de jineteada, creció entre las tareas cotidianas del campo y encontró en la guitarra y la improvisación una manera de transmitir las experiencias, los valores y las tradiciones de la cultura gaucha.