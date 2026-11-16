Una niña de 12 años sufrió el impacto directo de un árbol que cayó en un parque de Mendoza y fue internada con pronóstico reservado. Una mujer también resultó afectada y varios vehículos quedaron destruidos por las fuertes ráfagas. Pidieron extremar las precauciones.
Una nena de 12 años resultó herida tras la caída de un árbol durante un temporal de viento en Mendoza y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde quedó internada con estado de salud reservado. El episodio ocurrió en el Parque O'Higgins, en la capital provincial, y también afectó a una mujer de 34 años. Las fuertes ráfagas provocaron, además, importantes daños materiales en distintos puntos de la provincia.
El accidente se registró alrededor de las 17.14, sobre calle Ituzaingó, entre Córdoba y San Luis. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de un árbol y la presencia de dos personas afectadas, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.
Hasta el lugar llegaron dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales asistieron a una mujer de 34 años, amiga de la madre de la menor, mientras que la niña fue trasladada al centro de salud pediátrico debido a la gravedad de las lesiones sufridas, detalló Los Andes.
Dos autos quedaron destruidos por la caída de otro árbol
Las intensas ráfagas también ocasionaron importantes destrozos en diferentes sectores de Mendoza. Uno de los episodios más significativos ocurrió sobre calle Los Guindos, donde un árbol cayó sobre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios.
Los automóviles afectados fueron una Chevrolet Captiva gris y un Renault 9 del mismo color. Según la información difundida, el ejemplar se desplomó desde el costado sur de la calle y provocó la destrucción total de ambos rodados.
Pese a la magnitud de los daños materiales, ninguno de los conductores sufrió lesiones. La situación generó preocupación por los riesgos que representaron las fuertes ráfagas para quienes transitaban por la zona.
Otro vehículo sufrió daños en Rodeo del Medio
Un tercer incidente se produjo en Rodeo del Medio, sobre calle Pueyrredón. Allí, la intensidad del viento provocó que un árbol se quebrara a la mitad y cayera sobre un automóvil que se encontraba estacionado.
El impacto ocasionó daños materiales en el vehículo. En la información difundida sobre este episodio no se reportaron personas heridas.
Los distintos hechos evidenciaron las consecuencias del fenómeno meteorológico, que afectó tanto a espacios públicos como a calles y sectores residenciales. La caída de árboles representó uno de los principales peligros para conductores y peatones.